Sociedad del conocimiento: Ya no habrá impunidad en ISSSTE Colima

Uno de los grandes males de México no solo es el abuso del poder, sino la corrupción, la impunidad, esto es un gran obstáculo para que el país pueda salir adelante. En el 2011 viví la negligencia médica en el ISSSTE Colima, no solo del especialista que atendía a mi padre, sino de las enfermeras. Durante dos meses percibí cómo dedican el tiempo a platicar, ¡cuidado con que se les moleste!, corremos el riesgo de un regaño.

Desde esa fecha hasta la actualidad en más de una ocasión hemos acudido a dicho lugar, la actitud de doctores, si no es excelente, es aceptable, el servicio de apoyo médico (enfermeras, camilleros, etc.) deja mucho que desear en el trato a quien por necesidad acude a una atención médica. El jueves pasado por la noche la madre de un servidor tuvo 20 evacuaciones y vómitos, motivo por lo que de inmediato nos trasladamos a dicha clínica.

El doctor en turno, inmediatamente comenzó a hidratarla y ordenó estudios. Aquí empieza el calvario. Pido apoyo para poder cambiar a mi madre su pañal, limpiar y recolectar la muestra, ¡sorpresa!: “Ese no es mi trabajo”, afirma la enfermera, además, “soy mujer y no la puedo”. Manifesté: “Mira, hay enfermeros”, reitera: “Esa no es labor de nosotros, solo de los camilleros”. “¿En qué tiempo se desocupan?”: “Puede ser hasta en dos horas”.

Observé que en emergencias en ese momento solamente tenían una persona encamada, cuatro enfermeros presentes y tres enfermeras de charla amena. Llevé a mi madre al baño de mujeres, cuando quitaba el pañal, se desmayó, golpeándose la cabeza en el escusado. Tenía la puerta entre abierta, pegué un grito fuerte de dolor, de angustia, de miedo, estrés, para que alguien acudiera a ayudarme.

Nadie asistió, en cuanto recobró la consciencia, la levanté, llevándola de nuevo a que le siguieran pasado el suero. Pacientes que estaban a un lado de mi mamá, preguntaron, “Se escuchó fuerte su grito de auxilio, ¿acudieron a ayudarlo?”, con llanto solo moví la cabeza. Marqué a mi director de casa editorial, agradezco su comentario. Después de la llamada con Agustín Trujillo, no sé si porque me identifiqué como columnista o porque vieron la actitud de reproche de los demás pacientes, cambió la actitud de todos.

Antes de retirarme hablé con el doctor Ramos (encargado), narré los hechos tal como se los comparto, y por fortuna todo seguía igual, le mostré con la mano, infiriéndole: “Tal como los ve han estado desde que llegamos, con los brazos cruzados, sentados, tomando café y charlando”. Él observó.

Pregunto: ¿Qué hubiera sucedido si mi madre se hubiera desnucado? ¿Cuántos muertos tendrá que haber para que los derechohabientes reciban un trato digno? Tengo información fidedigna que el doctor Villa no va a tolerar este tipo de negligencia, que cuando suceda esto se denuncie, sea quien sea, porque quiere que Colima cuente con un hospital como debe ser, de “calidad”.

BANDA DE GUERRA DE COLIMA, PRIMER LUGAR NACIONAL

En los primeros días de mayo, la banda de guerra de la Escuela Secundaria Estatal, mejor conocida como ‘de Talentos’, logró el primer lugar nacional, la sociedad colimense los aplaude; felicita no solo a los padres de familia, alumnos, maestro encargado de los ensayos, director del plantel, porque confiaron, tuvieron voluntad y fe en competir, pero también dan el reconocimiento al Gobernador del estado porque a través de la Secretaría de Educación dotó de lo necesario y sufragó los gastos para que estos muchachos pudieran competir dignamente.

Esfuerzo y empeño de los 23 alumnos es reconocido por Colima, también el de su maestro Francisco Javier Rodríguez Aguirre, quien tiene varios años poniendo empeño para que diversas instituciones educativas estatales cuenten con una banda de guerra digna. La Escuela de Talentos es la mejor muestra de que la educación pública es mejor que la privada.

