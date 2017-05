Ayuntamiento colabora en casos de tres desaparecidos

Infoecos/Tecomán.-

El presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, informó que lamenta y otorga todo el respaldo a familiares de las personas que han desparecido en Tecomán, “aquí nadie es ciudadano de primera o de segunda, y las tres desapariciones de que se tiene reporte, son lamentables, por eso nos unimos a la lucha que los familiares emprenden para encontrar a su ser querido”, dijo.

Al referirse a tres casos, García Negrete destacó que son el del funcionario municipal Adrián Preciado Salas, el policía Guadalupe Hernández Trujillo y la menor Kelsy Naomy Castañeda Córdoba, y sobre éstos enfatizó que “las investigaciones están en curso y se han dado todas las facilidades, hay que aclarar que no le compete al gobierno municipal la investigación, sino el aportar todo lo que ayude a dar con el paradero de estas tres personas, y así se ha hecho”.

Dijo que han estado pendientes del proceso y seguirá así mientras no aparezcan estos tres tecomenses. “Entendemos el dolor y la impotencia de sus familias, esposas, madres, hijos que en estos momentos ninguna palabra puede consolar la desesperación que sienten, pero deben estar seguros que como autoridad municipal se está haciendo todo lo que corresponde”.

En cuanto a las cámaras de vigilancia, destacó que no es una autorización que deba dar el municipio, porque no son operadas por la Policía Municipal, “es un trabajo coordinado y esa parte no la operamos nosotros, pero deben tener la certeza de que vamos a pedir que se haga todo lo posible para que cualquier pista se siga hasta el final y no dejar cabos sueltos en ninguno de los tres casos”.

