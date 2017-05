Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

EL FACTOR VIRGILIO. Una vez que el CEN del PRI eligió a Ignacio Peralta como su abanderado a la gubernatura, Virgilio Mendoza hizo una valoración y vio que dentro de Acción Nacional él no sería candidato, ya que el liderazgo panista, en manos de Gustavo Madero, ya se había decantado por Jorge Luis Preciado. Entonces, Virgilio dio un paso al costado, comprendió que el problema esencial de Colima era financiero y el único actor con los contactos y la interlocución con el gobierno federal es Ignacio Peralta. En ese escenario Virgilio entendió que no era su tiempo y decidió no hacerle sombra emigrando al partido Verde, aceptando una diputación federal plurinominal. La amistad entre Nacho y Virgilio es fuerte, sólida y tiene larga data, es una alianza pensada para el porvenir, por lo que no se entiende la postura del liderazgo formal del priismo; de Rogelio Rueda, dirigente estatal, y de Rubén Álamo, dirigente municipal, de lanzarse contra Virgilio. Una de las fortalezas del priismo es la disciplina y el acatamiento al liderazgo real, que está en manos del gobernador. Lanzar descalificaciones contra un aliado del mandatario, es un error que puede tener costos políticos muy altos. Lo de menos es la salida de los cargos que son meramente formales y que dependen siempre del proyecto del gobernador. Esta es una realidad que acaso no han meditado los liderazgos burocráticos –que no reales, ojo- del tricolor. Se entiende la inexperiencia en el caso del joven Rubén Álamo; no se entiende en el caso de Rogelio Rueda, un tipo preparado, sumamente experimentado y conocedor de los resortes internos del poder. Es cierto, Rogelio tiene que hacer su trabajo para fortalecer al partido, pero una buena dosis de pragmatismo no le vendría mal al tricolor, ya que la fuerza emergente y dominante en el puerto de Manzanillo desde hace nueve años es Virgilio Mendoza. El PRI hace mucho que no gana una elección en esa demarcación. No entenderlo es ir en contra de un aliado clave, pero lo peor es ir en contra del gobernador, sobre todo tomando en cuenta que su situación es bastante precaria, pues su sostén más fuerte, que era Manlio Fabio Beltrones, no está ya en la dirigencia nacional del tricolor. EVOCACIÓN DE UN ESTADISTA. El pasado 21 de mayo se cumplieron tres años del sentido fallecimiento de un gran político, creador de instituciones, con un pensamiento plural y conciliador, respetado por todos, como lo fue el licenciado Humberto Silva Ochoa, quien fue un hombre visionario, que entre sus prendas siempre confió en los jóvenes. En la alborada de los años 80, Humberto le dio su primer empleo dentro de la Universidad de Colima a un joven llamado José Eduardo Hernández Nava, quien, con el paso del tiempo, construyó una sólida carrera académica que le permitió conocer todas las dimensiones del quehacer universitario y que hoy es rector de nuestra máxima casa de estudios con una gran fortaleza y un ingente trabajo y liderazgo. El licenciado Humberto fue el refundador de la casa de estudios y la pieza clave para el salto cualitativo de la institución. Fue director fundador de El Comentario y consolidó una etapa fructífera y crucial del Ecos de la Costa. Hoy, lo recordamos con afecto y con admiración, por su talento político y visión de estadista, ya que pensaba en las próximas generaciones y no en el cálculo egoísta y en el cortoplacismo. APERTURA AL MUNDO. La Universidad de Colima, en el contexto de su modernización y búsqueda constante de la excelencia académica, tiende puentes con diversas universidades del mundo. Es así como la Universidad de Ghana está interesada en establecer relaciones académicas con nuestra casa de estudios, en función de que la cancillería mexicana la recomendó ante universitarios del país africano. El rector José Eduardo Hernández Nava recibió la visita de Samuel Kwame y Samuel Agyi-Mensah, de la Universidad de Ghana. En esta era de la globalización y de la sociedad del conocimiento, la Universidad de Colima está abierta al saber universal y tiende puentes de colaboración y entendimiento con diversos centros académicos y universidades de todo el orbe. NACHO Y 100 POR COLIMA. El gobernador Ignacio Peralta se reunió con los integrantes de 100 por Colima, que dirige Teresa Santa Ana Blake, y en la que participan colimenses destacados en la vida pública como Vianey Amezcua, Patricia Sánchez, Ciria Salazar, Jesús Muñiz, Julio César Covarrubias, Miguel Ceballos, entre otros. El Gobernador ponderó la labor que viene realizando esta asociación 100 por Colima, en tanto que esta entidad reconoció en el mandatario su propuesta de reforma electoral, en especial la idea de reducir el financiamiento a los partidos políticos. Sin lugar a dudas, la interlocución del poder con organizaciones sociales es fundamental, ya que estas agrupaciones, aparte de tener fines comunitarios positivos, son correas de transmisión entre el poder y la sociedad.

Comentarios