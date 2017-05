Interés Público

SEGURIDAD PÚBLICA, LOS PENDIENTES

Si bien el gobierno de Ignacio Peralta ha impulsado trabajos encaminados a modernizar y mejorar las condiciones de los elementos de seguridad pública, es importante que también avance en instauración de un nuevo esquema de capacitación y formación profesional de los policías. Es una realidad insoslayable que una gran parte de quienes integran las fuerzas de seguridad pública en el estado son personas de una edad avanzada, que oscilan entre los 35y hasta los 50 años, o un poco más.

Aunque los veteranos son importantes por su experiencia, es necesario que se piense a futuro y se comience a gestionar la implementación de una nueva academia de policía, con un plan formativo que impulse el perfil idóneo y adecuado para combatir el nuevo contexto delincuencial en el que estamos inmersos. No solo se debe contemplar una capacitación para el trabajo operativo, sino que es de vital importancia que se desprenda un trabajo investigativo, incluso jurídico, para preparar a los futuros policías en la adecuada aplicación del marco legal, en este caso el nuevo sistema de justicia penal.

Dentro del ámbito de sus atribuciones, el gobernador debe generar este espacio para la adecuada formación de los cuerpos policiacos. En ese sentido la participación de la Universidad de Colima constituiría un gran apoyo para darle ese aspecto académico y profesional que necesitan ya, con urgencia, los policías, pues aunque éstos tienen todo el valor y ánimo de trabajar, a veces la realidad los supera.

Con la correcta profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, un segundo paso es proveer de un adecuado equipamiento, así como la modernización del trabajo de inteligencia. No es un trabajo sencillo y una acción que se pueda concretar en un corto periodo de tiempo, pues tan solo de la construcción del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (mejor conocido como C5) se estima una inversión superior a los 600 millones de pesos.

Es de conocimiento público la difícil y adversa situación financiera que recibió Ignacio Peralta, lo que ha obligado, en los primeros años de su gobierno, a que se enfocara en remozar y subsanar los boquetes financieros heredados. Por lo tanto, con mayor responsabilidad, el gobernador debe buscar los esquemas de financiamiento viables para poder concretar esta clase de acciones y obras que son indispensables para la seguridad pública.

En ese sentido, la gestión de recursos federales y una adecuada coordinación entre los recursos municipales podría representar una opción para el financiamiento de las estrategias y obras, de carácter prospectivo, que contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado. Es lamentable, al respecto, que algunos ayuntamientos, como el caso de Colima –dirigido por Héctor Insúa— releve sus responsabilidades en seguridad pública, pero utilice cerca de 12 millones de pesos destinados a este rubro: ¿en qué los ha aplicado si se ve a los elementos de Seguridad Pública Municipal barriendo las calles?

Algunas voces de la opinión pública sugieren que se vuelva a solicitar el arribo de elementos de la Policía Militar, como los cerca de 500 que estuvieron en Tecomán y Manzanillo a principios de este año. Sin embargo, lo ideal es apuntalar la consolidación de una estrategia de seguridad pública a futuro, que tome en cuenta la formación de mejores perfiles en los elementos de seguridad, así como impulsar un plan de dignificación que mejore sus condiciones económicas, labores y de equipamiento. También se debe mejorar el trabajo de inteligencia y, sobre todo, consolidar una estrategia integral para la prevención del delito y de conductas de alto riesgo, como la drogadicción, que aumentan en las personas la proclividad al delito. Es decir: una estrategia de seguridad integral que haga hincapié en la prevención y en el trabajo de inteligencia.

De igual forma, ya lo hemos mencionado en este espacio en repetidas ocasiones, el marco legal debe adecuarse para generar las condiciones propicias que permitan a las fuerzas de seguridad pública hacer su trabajo y no, como generalmente ocurre, que los mecanismos legales faciliten, a favor de los criminales, los subterfugios para la evasión de la justicia.

Concretamente, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Francisco Castaño, ha criticado la lenidad de la ley, en especial la que cataloga como un delito menor la portación de armas de fuego. Al respecto, en una entrevista para el Ecos de la Costa, hace ya unos meses, señaló: “No importa la cantidad de armas que porten los detenidos, nosotros los ponemos a disposición de las autoridades correspondientes y luego los sueltan porque su proceso lo pueden seguir en libertad”.

No se puede parar la maquinaria del crimen organizado si se dejan piezas de su engranaje libres. Ante esto, y los demás aspectos arriba mencionados, el gobierno de Ignacio Peralta debe tomar el liderazgo, ante la abulia de algunas instancias municipales, para ser el gran concertador y organizar de un plan de seguridad pública que abarque estos importantes aspectos de capacitación y formación profesional, modernización y mejoramiento de inteligencia, así como la prevención del delito y regeneración del tejido social.

Hasta el momento, el gobernador ha reflejado ser una persona responsable, que atiende las problemáticas desde una óptica técnica, políticamente funcional y que ha hecho un esfuerzo para subsanar los problemas financieros del gobierno. Por eso se tienen grandes expectativas en su administración, la cual debe dejar el precedente de estas importantes acciones.

CASTIGO A LOS DISCRIMINADORES

Resulta alentador, para nuestra democracia, que cada vez haya una mayor participación y organización de la sociedad civil, en especial de los grupos vulnerables o que representan a la minoría. Un ejemplo de esta organización la tiene el Comité Estatal de la Diversidad Sexual (Cedise), presidido por César Aguilar Jiménez, quien expuso que aunque la violencia contra los integrantes de la diversidad sexual está prohibida por la ley, es una práctica que aún prevalece por parte de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, incluso a pesar de las quejas que se inician en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

En este sentido, el presidente del Cedise informó que se ha tomado la decisión de hacer a un lado este tipo de quejas para iniciar demandas penales ante el Ministerio Público, esto en el caso de abuso de autoridad, lesiones y otras prácticas, con el fin de judicializar la violencia hacia los gais, lesbianas, transexuales, bisexuales y transgénero.

Es preocupante que opten por esta clase de medidas, ante la falta de “dientes” de la Comisión de Derechos Humanos, pues dicen que “no tiene sentido si solamente van a emitir una recomendación, y por eso vamos a judicializar los derechos de los integrantes de la diversidad sexual, para que ahora sí haya una reparación del daño y una atención adecuada”.

Por otro lado, aunque existe un Consejo Estatal Contra la Discriminación, tampoco es una autoridad sancionadora, y lamentablemente es necesario comenzar a aplicar sanciones para que la gente vea que es delito atentar contra la dignidad y los derechos humanos. De esta manera, cuando se presenten agresiones contra las personas por sus preferencias sexuales van a iniciar, consecuentemente, demandas penales, porque la discriminación es un delito contemplado en los códigos legales.

Si bien estas acciones legales serán emprendidas porque, a decir de Cedise, los afectados por discriminación se sienten en la indefensión y sin el respaldo de Comisión de Derechos Humanos –pues en la mayoría de los casos únicamente se emite una recomendación–. Si bien la CEDH no está facultada, hasta el momento, de imponer sanciones, no debe dejar de lado el trabajo de acompañamiento legal, así como anímico y psicológico.

Por eso es importante, para el fortalecimiento del estado de derecho, que toda acción que viole la ley, como en este caso las conductas discriminadoras, que son la simiente del odio y la violencia, se castiguen y no prevalezca, por ningún motivo, la impunidad. Sobre todo se requiere procurar una adecuada reparación del daño.

LOS DERECHOS NO SE CONSULTAN

En México siguen existiendo temas tabú para los políticos mexicanos, entre ellos los matrimonios entre personas del mismo sexo, el aborto o la legalización de la marihuana. Estos temas han sido discutidos hasta el cansancio, inclusive para la elección presidencial del 2012 fueron pregunta obligada para todos los candidatos. Tan polémicos son los temas que en el 2015 el PRI asumió que la propuesta del Presidente Peña por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo fue la razón de la derrota priista.

Ahora que el 2018 está a la vuelta de la esquina, los escabrosos temas se han asomado y de nuevo se han vuelto preguntas obligadas para los candidateables y los candidatos a la gubernatura, por lo que la forma en que se atajan las respuestas a dichos temas se han convertido en materia de interés público para los ciudadanos y de estrategia política para quienes los responde. Por lo que en el Ecos de la Costa hemos detectado tres tipos de respuesta diferente a las mismas preguntas, quién respondió de mejor manera, eso lo juzgará usted, querido lector.

Cuando se le cuestionó a López Obrador, el macuspano decidió evadir la respuestas y no comprometer sus opiniones personales, por lo que se limitó a decir que de ganar la Presidencia de la República, dichos temas polémicos serían sometidos en consulta popular, para que fuera la gente la que decidiera si debían permitirse o no. Aquí el único problema es que algunos de esos temas no son opcionales, sino que son ya derechos consagrados por la Constitución que no se someten a consulta.

El candidato a la gubernatura del PRI en el Estado de México, Alfredo del Mazo, respondió a los temas tabús de manera tajante. Dijo que estaba en contra del aborto, que estaba en contra de la legalización de las drogas y que estaba en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El priista tomó partido y asumió postura sin importarle si esto mermaba o no su popularidad. Sin embargo, dijo que a pesar de sus posturas personales, él asumiría y respetaría aquellos derechos que ya fueron dados, las sentencias de la Suprema Corte y lo que determinara su Congreso local.

Por último, el panista Rafael Moreno Valle, en entrevista con Ecos de la Costa, al abordar los temas tabú fue contundente. Él mencionó que no importaban sus posturas personales, pues dichos temas no son determinaciones del Ejecutivo sino que es el Legislativo quien debe discutirlos y en dado caso aprobarlos o rechazarlos, y que, además, él respetaría las determinaciones del Legislativo, incluso si éstas se opusiesen a sus creencias personales.

Ahora que el periodo electoral del 2018 se encuentra a la vista, quienes pretendan candidatearse a los cargos de elección popular deben darse por enterados de que los temas tabú van a ser torales para los medios de comunicación y de alto interés para la sociedad, por lo que una mala respuesta puede derrumbar cualquier proyecto personal. Aquí les dejamos tres interesantes respuestas. Queridos lectores, habrá que ver cómo nos van contestando los que ya se relamen los bigotes por hacerse del poder.

