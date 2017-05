Políticamente Incorrecto: Entre la cancha y la calle

El mundo del fútbol nos ha brindado estampas maravillosas en estas últimas semanas, desde la agónica salvación del Monarcas Morelia en los momentos finales contra el Monterrey hasta la sorpresiva llegada de Almeyda y sus Chivas a la final del fútbol mexicano tras 11 años de no lograrlo. Y es que Matías revaloró la posición de entrenador de las Chivas, tanto que muchos pidieron su cabeza.

Matías, un tipo sobrio, ha demostrado que cuando a una persona se le brinda la confianza y se le deja trabajar, es como se pueden lograr grandes hazañas. Él mismo lo dijo, sabe que está sentado en una silla que muchos quieren, que hacen y dicen muchas cosas para tratar de quitarle esa silla, pero que no se va a dejar y no va a entregar la silla tan fácil. Es justo esa mentalidad ganadora la que contagia su grupo, el cual se sabe respaldado por su entrenador, en el que confían y lo respaldan en la lucha del título.

Pero lo que sin duda me ha dejado más impresionado fue el trabajo de Rafael Puente Jr., quien recibió a Lobos BUAP a punto de descender a segunda división y en siete meses no solo los salvó de un inminente descenso sino que los ascendió a la primera división del fútbol mexicano. Tomó unos jugadores en plena anarquía, desmotivados y sin ganas de nada para transformarlos en un equipo sólido con calidad suficiente para ganarse un espacio en primera.

Vale la pena ver su empuje. Puente Jr. desde que tomó el equipo les dijo a sus jugadores: “Yo voy a entrenar a un equipo de primera división, ustedes saben si vienen conmigo o no”. También tuvo que combatir contra el descrédito, la desconfianza, la crítica desmedida por ser hijo de un grande en la historia del fútbol como lo es Rafael Puente padre. Lo ningunearon, lo tacharon de neófito, de no ser entrenador y no servir para eso pero ningún ataque ni comentario negativo lo derribó, siempre siguió adelante hasta lograr su sueño y cumplir el compromiso que hizo con quienes confiaron en él.

Para lograr el ascenso, Rafa se desprendió de uno de los jugadores cabecillas del vestidor, que mucho se prestaba a la grilla y mucho daño hacía a la institución y lo separó del equipo. Cuando sus compañeros pidieron que se le reincorporara al equipo, les pidió que hablaran con él y que si lo veían convencido y motivado por sumarse al proyecto, entonces él lo reintegraría al equipo; los compañeros al hablar con el jugador se dieron cuenta que no tenía intenciones de sumar y le pidieron al entrenador que no lo regresara.

A veces lo que pasa en la cancha nos da grandes lecciones que se pueden aplicar en vida. Rafita Puente nos enseñó que un joven con un sueño es peligroso para los conformistas, para los incrédulos, para los mediocres, para los que no quieren salir de la zona de confort, empero una fuerza motivadora que no descansa, no para, no duda ni titubea hasta lograr su sueño, claro, siempre en equipo, siempre creyendo en los demás, hablando con honestidad y dando un paso a la vez. Porque, como dijo Rafa, “la mejor manera de conservar una ventaja es ampliándola”.

Comentarios