A media semana: Y mientras… las ejecuciones continúan

Lo comentamos en su momento, de poco o nada servirían las comparecencias de los alcaldes ante el Congreso local para supuestamente explicar ante los diputados las estrategias que implementan en sus respectivos ayuntamientos ante la inseguridad que se vive en todo el territorio colimense; los munícipes han tomado estas cónclaves para desahogar sus penas y, en el peor de los casos, deslindarse de responsabilidades como lo hizo Héctor Insúa García, quien no se ha dado cuenta que la capital no se gobierna con festivales artísticos, tampoco con el síndrome de la Chimoltrufia, que como dice una cosa, dice otra, lo cual quedó demostrado en un video que circula en redes sociales donde proponía que se haría cargo de la seguridad pública del municipio que ahora gobierna, solo un pequeño gran detalle… se encontraba en campaña, pero también dijimos que si las reuniones no tenían trazado un verdadero objetivo común, de ayuda mutua, la sala de juntas Francisco J. Mújica se convertiría en una arena de ring, y así sucedió con Insúa García, quien, por cierto, al verse evidenciado a la falta de su palabra, días después aventó la toalla y ahora está pidiendo esquina, bien supo y entendió que después de este affaire sus bonos que estaban por las nubes posterior al festival, se fueron en picada, eso le preocupó y reaccionó a tiempo. Sobre los restantes alcaldes, muy poco que hablar, la pura quejadera de que no tienen dinero, y, lo peor, según ellos en todas sus demarcaciones han bajado los índices delictivos, pero son políticos, los conocemos y sabemos cómo se las gastan, de tontos aceptan la realidad si el 2018 está en puerta; ahí está el ejemplo de Gaby Benavides, quien más tardó en cacaraquear sus logros este lunes pasado que darse de topes, pues ese mismo día se desató una de ola de ejecuciones de todo tipo de colores y sabores, entre ellos un policía. El más valiente fue Lupillo García, de Tecomán, quien dijo no le saca al parche, empero con palabras no se resuelve este flagelo, no obstante, se agradece la intención.

Empero bien, lo que mal empieza, mal acaba, y es que bien saben los ediles que al recinto legislativo podrían ir a decir lo que quisieran, no los pueden sancionar, a lo mucho unas nalgaditas y san se acabó, salieron como entraron, sin nada positivo. Lo interesante y rescatable es que al opinar sobre el tema, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se mostró dispuesto a asistir si es que lo llaman los diputados, eso es bueno, pero deberían tomarle la palabra y asistir todos, Secretario de Seguridad, Procurador y directores de Seguridad Pública para que, en conjunto, acuerden estrategias y dejen de una vez por todas de echarse la bolita unos a otros, y aunque no sea de su competencia, inviten también al delegado de la Procuraduría General de la República, que es el principal responsable, porque todo este desmadre proviene por el tráfico de drogas que es delito federal, sobre esto nada informan, ¡ah! pero pomposamente mandan boletines para anunciar que iniciaron un proceso contra una peligrosísima persona que portaba un rifle huilotero calibre 22, no cabe duda que este funcionario de nombre José Ángel Aguirre González que percibe 118 mil pesos netos mensuales, según informó Diario Avanzada, vino a tomarse unos cocos en nuestras playas, porque de trabajo, nada.

PARA CERRAR

Los suspirantes rumbo al 2018 están en movimiento, el mes de mayo les cayó de perlas para andar del tingo al tango apapachando niños, madres y maestros; los vimos de todos los partidos políticos y a los diferentes cargos a diputarse; apenas anteayer se auto-destapó el dos veces exalcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, quien adelantó que buscará por tercera ocasión llegar a la casona de J. Merced Cabrera 55, de paso aprovechó la ocasión para señalar y reconocer lo que toda La Villa sabe: su homóloga panista, Yulenny Cortés León, ha sido un fiasco como gobernante, en palabras llanas, el puesto le quedó grande; ninguna sorpresa, es la mera realidad, y es que mezclar el trabajo con otros sentimientos, no se llevan, menos la nómina, lo que se ve, ni siquiera se juzga… Continuando en la tierra de La Petatera y los sopitos, otro que no se duerme en sus laureles es el diputado Héctor Magaña Lara, quien el sábado pasado se reunió con cerca de medio centenar de villalvarenses en un rancho al norte de la ciudad, la intención. Por lo que se percibe, Magaña sería el virtual abanderado priísta, veremos una vez dé a conocer sus intenciones, las reacciones del electorado que ya está enfadado tanto de Acción Nacional como del Revolucionario Institucional, pero al menos Héctor es una cara nueva y no se ha maleado. Sería un buen agarrón con Felipe… El que se quedó rezagado y tal parece fuera de la jugada, es el otro legislador, Francisco Javier Ceballos Galindo, quien se consideraba desde el mismo 7 de junio de 2015 como el propietario de la candidatura panista, sin embargo sabemos que en política nada está escrito, que es de tiempos y circunstancias, luego entonces, tras su salida de la bancada azul para irse de “independiente”, resto mucho su capital político, así lo dice la gente… Al menos hay una buena noticia en el caso del ladrón de siete suelas y corrupto de Mario Anguiano Moreno, según el diputado Riult Rivera informó que el Juzgado de Distrito negó una solicitud de amparo al exgobernador y otras dos de sus ratas: el “huachicolero” colimense, Rafael Gutiérrez Villalobos, y Blanca Isabel Avalos Fernández, al menos se divisa una luz al final del camino, solo que, y lo he mencionado varias ocasiones, se están circunscribiendo al uso del crédito por 638 millones de pesos, cuando el desvío viene desde más atrás, incluso cuando solicitaron el empréstito por el huracán Jova (octubre de 2011), de esos recursos fue cuando de la noche a la mañana varios funcionarios se despertaron millonarios, por cierto, hoy prósperos empresarios restauranteros.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Cómo comienzas tu día es cómo vives tu día. Cómo vives tu día es cómo vives tu vida.” Louise Hay.

“Si estás enamorado de dos mujeres a la vez, escoge a la segunda, porque si amaras a la primera, no te hubieras enamorado de la segunda.” Johnny Depp.

“Generalmente se dice que el primer deber del soldado es morir por su patria. No es así. Su primer deber es procurar que el soldado enemigo muera por la suya.” David Goldber.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios