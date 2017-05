Combaten mosca que afecta producción de mango

Infoecos/Tecomán

Martell Martínez Jiménez, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, informó que esperan que este año se pueda solicitar la declaración de baja prevalencia de la mosca que afecta la producción de mango.

“En cuanto a la mosca de la fruta, vamos a terminar este año en buena situación el combate de esta plaga en la zona de la población de la comunidad Venustiano Carranza, donde se tienen sembradas aproximadamente mil 500 hectáreas de mango”, aclaró.

En cuanto a mano de obra que se utiliza en la producción de mango, Martell Martínez señaló que se trae a gente de otros estados, ya que no se cuenta con la de Colima. “La verdad que no tenemos la mano de obra y no nada más para el cultivo del mango, sino también en el corte del limón, papaya y otros”.

“Tenemos que importar trabajadores de Oaxaca, Chiapas, de Guerrero, Michoacán para poder trabajar y es que el pago de las cajas de estos productos está muy bien para los cortadores y, para estas personas, Colima es el norte pequeño”, aseveró.

