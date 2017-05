Échenme la mano, clama Lupillo a diputados

El alcalde de Tecomán comparece ante el Congreso local para hablar de seguridad

Reconoce gravedad en el problema, pero no le sacamos al parche, afirma

Infoecos/Colima.-

Tras reconocer que en el municipio de Tecomán el problema de la inseguridad “es grave”, el alcalde José Guadalupe García Negrete solicitó al Gobierno del Estado, al Congreso local y al Congreso de la Unión a “echarle la mano” en el tema, con el fin de disminuir los índices de delincuencia y criminalidad que se viven en esa municipalidad.

García Negrete compareció este martes ante el Congreso del Estado para explicar a los diputados las acciones que se han implementado en el municipio en materia de seguridad y prevención del delito, afirmando que “se hace lo mejor que se puede”, pero apuntó que se requieren recursos económicos para equipar mejor a los elementos de Seguridad y contratar más activos.

“No le sacamos al parche en seguridad materia de seguridad. No decimos, a mí esto no me corresponde”, dijo.

El alcalde tecomense afirmó que en materia de seguridad pública, el gobierno que él encabeza hace las cosas de manera muy coordinada con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, “con quien tengo una excelente relación”, pero también con las autoridades castrenses.

Reconoció que el problema de la inseguridad en Tecomán es grave, pues tan solo en el año 2016 y en los cuatro primeros meses del presente año, se han registrado 150 homicidios dolosos.

Dijo que su municipio no merece lo que está ocurriendo, y lamentó que en la última semana se haya registrado la desaparición de cuatro personas.

De los tres adultos desaparecidos, dijo, se trata de personas de trabajo, responsables e intachables, por ello “mi apoyo a sus familias y decirles que la Procuraduría ya trabaja para localizarlos”.

El edil dijo con la reciente desaparición de una menor de edad ya son cuatro las personas desaparecidas en el municipio.

El presidente municipal tecomense recordó que primero fue un empresario a quien un grupo armado secuestró y hasta el momento no se tiene conocimiento de su paradero.

En días recientes, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Adrián Preciado, también desapareció después de acudir a una fiesta en un rancho; luego un elemento de la Policía Municipal fue presuntamente levantado después de que la patrulla que operaba fue encontrada vacía.

La última desaparición fue la menor de edad Noemí, a quien sus padres buscan luego de que saliera a vender donas.

García Negrete agregó que todas estas personas “eran intachables” y que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya trabaja para su localización con vida. “Me he reunido con el procurador, Guadalupe Franco Escobar, quien está trabajando para ello”, sentenció.

Informó que el municipio tecomense cuenta con 228 elementos de Seguridad Pública, de los cuales 166 han sido evaluados y aprobaron los exámenes de control y confianza, 62 están en proceso de evaluación y 35 no aprobaron esa certificación.

Asimismo, expresó que se requieren 5 millones de pesos para contratar por lo menos a 35 agentes más; “pues solo los aprobados y quienes están en proceso traen armas de cargo, los que no aprobaron no andan armados”.

Sobre los salarios al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el alcalde tecomense indicó que los policías primeros ganan 16 mil 700 pesos mensuales, los policías segundos perciben 14 mil pesos, los policías terceros 11 mil 600 pesos y el resto de los elementos ganan 9 mil 800 pesos al mes.

Añadió que su administración cuenta con 25 patrullas y seis motopatrullas funcionando, el 60% de las unidades cuentan con sistema GPS; asimismo, se tienen 16 cámaras de videovigilancia en servicio, más seis que están descompuestas.

García Negrete lamentó de que los recursos federales para seguridad han disminuido para Tecomán, pues de Fortamun recibieron el año pasado 59 millones 217 mil pesos y en el presente 55 millones 575 mil pesos, mientras que el programa Fortaseg tuvo un decremento, ya que de 11 millones 950 mil pesos del año anterior pasaron 10 millones 755 mil pesos en el actual.

García Negrete aseguró que Tecomán se cuece aparte y pidió el respaldo del Poder Legislativo para gestionar mayores recursos, “se requiere apoyar más a los productores agrícolas, si reciben recursos generan empleos, si hay trabajo hay educación, y si hay educación habrá cultura y no habrá delincuencia”.

En torno a la prevención del delito, el alcalde anunció que trabaja con el programa “Prevenir en mejor”, con pláticas a alumnos de primarias y secundarias, padres de familia y en las colonias, con temas como adicciones, bulliyng, valores, comunicación familiar y auto-cuidado.

Dijo que se trabaja en hacer más parques recreativos, mejorar las unidades deportivas, hacer más pistas de tartán para fortalecer el deporte y la cultura y con ello prevenir el delito.

Finalmente, Guadalupe García Negrete felicitó y reconoció la labor de Congreso del Estado y los diputados que participan en estas comparecencias, por preocuparse por el tema de la inseguridad y violencia en cada uno de los diez municipios de la entidad, pero sobre todo, por contribuir a solucionar esta problemática que es de todos.

A la comparecencia con el alcalde de Tecomán asistieron un total de 13 diputados locales: Adriana Mesina, Graciela Larios, Julia Jiménez, Leticia Zepeda, Norma Padilla, Nicolás Contreras, Federico Rangel, Octavio Tintos, Guadalupe Benavides, Santiago Chávez, Héctor Magaña, Riult Rivera y Crispín Guerra.

