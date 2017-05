Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

LA RECTA FINAL. Los comicios para gobernador en los estados de México, Nayarit y Coahuila, entran en su recta final y se perciben finales sumamente cerradas y se va a requerir del photo finish para decidir quién ganó por una nariz. En el caso del estado de México, se perfila para ganar Alfredo del Mazo, con toda la fuerza y los recursos del sistema, ante Delfina Gómez que está cerrando muy fuerte con el apoyo de ese astuto animal político que es Andrés Manuel López Obrador, quien, con gran malicia, usa esta elección como su plataforma rumbo a la Presidencia de la República, con el ingrediente adicional que es la tierra del presidente Peña Nieto, parte del poderoso Grupo Atlacomulco que ha dominado la política de ese estado desde hace 90 años. La debacle de Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, es la crónica de una derrota anunciada y son puntos malos para Ricardo Anaya, quien avaló su candidatura atropellando a cuadros locales del blanquiazul, con mayores méritos. Tengo una amiga en la Ciudad de México y le pregunté a quién ve como ganador entre el PRI y Morena en el Estado de México, y me contestó que ella ve como ganador a Alfredo del Mazo, con todo y que reconoce el ascenso reciente de Delfina Gómez. EN NAYARIT SE PERFILA EL PAN. En Coahuila se percibe un panorama más parejo, con ligera ventaja para el PRI, pero en donde parece que todo está perdido para el tricolor es Nayarit, en donde se alzará con la victoria Antonio Echavarría junior, hijo del exgobernador del mismo nombre y el capital más fuerte de Nayarit, en donde durante 12 años fungió como tesorero antes de ser gobernador postulado por una alianza PAN-PRD. Antonio Echavarría es dueño de la franquicia de la Coca Cola en Nayarit y tiene un poderoso holding empresarial que trasciende las fronteras de su estado, y ahora su hijo está a punto de ser gobernador, ya que al cenecista Humberto Cota le afectó sobremanera la pésima gestión del gobernador saliente, Roberto Sandoval, y su fiscal, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico. O sea, la iglesia en manos de Lutero. Hasta antes de ese escándalo, el cenecista Humberto Cota iba en caballo de hacienda, pero todo cambió de un momento a otro. PONCIO PILATOS. Le ha llovido en su milpita al alcalde Héctor Insúa, quien se lavó las manos, como Poncio Pilatos en la antigua Roma imperial, diciendo que él no es responsable de la seguridad en el municipio de Colima y que, en todo caso, le reclamen de ese tema al gobernador Ignacio Peralta y no a él, no al municipio, cuando en campaña tenía otro discurso y prometía hacerse cargo de la seguridad, tal como se lo han demostrado al publicar en redes sociales una entrevista alusiva con el periodista Manuel Sánchez de la Madrid, exhibiendo graves contradicciones entre la retórica como candidato y ahora como edil. Insúa hizo enojar a los diputados al deslindarse de la seguridad, quienes le reclamaron el por qué entonces cobra las multas en la materia de seguridad y vialidad y recibe recursos federales de programas como el Fortamun y el Fortaseg, como lo denunció Nicolás Contreras, quien acusó a Insúa de escurrir el bulto y escudarse en un lenguaje ambiguo y con generalidades. Insúa aspira a reelegirse, considero que, como actor político, está en su derecho de hacerle la lucha al respecto y construir sus alianzas, pero creo que esta vez se equivocó, y la sociedad y los actores políticos se lo reclaman. UN NUEVO PARADIGMA EN SEGURIDAD. Luego de 11 años de guerra contra el narcotráfico, la infausta guerra iniciada por Felipe Calderón, vemos que los resultados han sido muy malos para el país. Más de 200 mil muertos, miles de huérfanos, de viudas, de gente discapacitada y el consumo de narcóticos no ha disminuido un ápice, al contrario, se ha incrementado, pues tenemos al lado de la frontera al mayor consumidor de drogas del mundo, los Estados Unidos, lo cual genera incentivos perversos para esta actividad. También nuestro glorioso Ejército mexicano ha sufrido un desgaste tremendo en imagen, pues fue una equivocación grave haber metido al Ejército en esa lucha, pues los soldados no tienen como misión eso, combatir a delincuentes, sino defender la soberanía nacional ante invasores extranjeros. “Los soldados mexicanos no tienen que andar haciendo funciones de policía. El militar está entrenado para aniquilar al enemigo. El policía está entrenado para perseguir al delincuente y llevarlo ante la justicia. El delincuente no es el enemigo. El delincuente es una persona que ha violado la ley y que tiene que ser llevada a los tribunales para ser juzgada. Entonces son visiones completamente diferentes y no es cualquier cosa; en ese sentido vemos aparte cómo el Ejército ha fracasado en la prueba, ya que el crimen organizado no ha disminuido, sino que ha aumentado en todo el país”, dice José Luis Soberanes Fernández, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es urgente un cambio de paradigma en la materia, un nuevo enfoque para frenar una guerra absurda iniciada por un psicópata como Felipe Calderón, quien, no contento con el daño que le hizo al país, ahora le quiere imponer a los panistas a su mujer como candidata presidencial.

Comentarios