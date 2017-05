Exigen aparición de la niña Kelsy

Un grupo de manifestantes irrumpió en el despacho del alcalde Lupillo García; causaron destrozos

Infoecos/Tecomán.-

Cientos de tecomenses se congregaron durante la tarde de este martes en el Parque Insurgentes, en la ciudad de Tecomán, para marchar con el fin de exigir la aparición de la pequeña Kelsy Naomi Castañeda Córdoba y pedir un alto a la desaparición de personas en la entidad.

Congregados en el Parque Insurgentes, en la avenida del mismo nombre, cientos de tecomenses, vestidos con camisetas blancas y portando pancartas, iniciaron la marcha que concluyó a las afueras de la Presidencia Municipal.

Previo al inicio de la manifestación, el padre de Kelsy Naomi, Roberto Castañeda, aseguró que las autoridades le mostraron parte de la grabación de las cámaras de seguridad de la zona, aunque no pudo ver todo el lapso de tiempo, en especial una hora en la que la niña pudo haber desaparecido.

Asimismo, señaló que hay un desinterés por parte de las autoridades en el caso de su hija, “no se han parado en mi casa, salvo (el alcalde) Lupillo (García), pero las autoridades no se han pasado. Esperemos que nos sean promesas y no palabras para no tranquilizar a uno”.

Armando Garibay, ciudadano que participó en la marcha, señaló que esta situación “se le está saliendo de las manos al gobierno, ya tiene mucho que se le está saliendo de las manos, pero ya se está saliendo más, porque ya se están metiendo con los niños. Ya basta, ya se están metiendo con nuestros hijos y eso no se vale”, señaló el inconforme.

“Yo creo también la gente debemos tomar otras acciones, (…) la apatía de la gente es enorme y esto indigna”, agregó.

Alrededor de 150 personas iniciaron la marcha, la cual se extendió por la avenida Insurgentes hasta el parque El Triangulito, para continuar por la calle Colegio Militar, la 20 de Noviembre y postrarse en el jardín principal del municipio.

Con pancartas y consignas, los manifestantes, junto con los padres de la pequeña Kelsy Naomi, exigieron la aparición de la menor y que las autoridades respondan ante la ola de desapariciones en la entidad.

Tras varios minutos a las afueras de la Alcaldía, un grupo de manifestantes irrumpió en el despacho del presidente municipal y causó daños a mobiliario; rompieron varios objetos al interior. El oficial mayor del Ayuntamiento, Miguel Ángel Luna Sánchez, aseguró que se intentó dialogar con los que irrumpieron en las oficinas, aunque no se pudo lograr un acercamiento.

La niña KelsyNaomy Castañeda Córdoba desapareció durante la tarde del pasado viernes en la colonia Miguel Hidalgo; se sospecha que se trató de un rapto cuando la menor salió de su domicilio para ir a la playa a ayudarle a una persona a vender donas y ya no regresó, expuso el comunicado de la Procuraduría de Justicia.

