La noche mágica de Gerard Burris

De las cosas que se pueden resaltar de la participación de los Tuberos de Colima, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, está la noche mágica que tuvo Gerard Burris, que en gira por el norte del país le anotó 44 unidades al poderoso Fuerza Regia de Monterrey.

La noche del 25 de septiembre del 2005 la quinteta rodillona actuó en el más bello escenario deportivo que mis ojos han visto, la Arena Monterrey, con capacidad para 15 mil aficionados, con asientos de primer nivel, vestuarios que impresionan e incluso sus empleados visten de rigurosa etiqueta.

Sin embargo la mañana de ese día empezó mal para los Tuberos, Gerard Burris amaneció con fiebre, por lo cual fue necesario recurrir al doctor de Fuerza Regia para que lo atendiera, el galeno le aplicó una inyección y le ordenó reposo absoluto.

No obstante, esa noche Burris abordó el autobús y le dijo al entrenador que estaba listo para jugar, el estratega Tomas Torres lo incluyó y en el primer cuarto no pasó nada anormal, Fuerza Regia ganaba 24 a 10 y Burris solo tenía cuatro puntos. Las cosas no variaron mucho en el segundo parcial, Monterrey seguía ganando 56 a 32 y nuestro hombre apenas registraba 10 unidades.

En el tercer episodio el estadounidense había producido 20 bonos y los colimotes redujeron la distancia 70 a 52. Pero lo que pasó en el cuarto parcial fue lo que me motivó a escribir esta historia: Burris empezó a pedir la pelota, pues sentía que podía hacer algo importante.

Y Gerard empezó a meter triples, uno, dos, tres y cuatro, y cuando Fuerza Regia le cometía faltas para que fuera a los tiros libres, Burris ni se inmutó, anotó 11 consecutivos ante el ruido ensordecedor que hacían los siete mil fanáticos reunidos en el inmueble.

Faltaban 10 segundos para el final, Fuerza Regia estaba adelante 90 a 80, el triunfo lo tenía en la bolsa, no obstante y para retarlo le cometieron falta a Burris, éste fue a la línea y de pronto le pidió al público que le gritara, y el público respondió con silbidos y matracas en un intento de hacerlo que fallara, para sellar con broche de oro un triunfo más de su equipo.

Burris anotó el primer disparo, volteó a mirarlos y pidió más ruido, y la gente le obedeció y el espigado moreno anotó el segundo tiro, y de nuevo volteó a mirarlos y les exigió más ruido, pero el público en lugar de ello le tributó una enorme ovación, Burris entonces anotó el tercer envío, les hizo una respetuosa caravana y salió del juego entre los aplausos de sus compañeros.

Ya cuando nos retirábamos apareció el doctor de Fuerza Regia, iba a preguntar cómo seguía el enfermo, le contestaron: “Fue el que les anotó los 44 puntos”, dijo entonces: “Oye, qué bueno que vino enfermo, pues si viene bien, qué friega nos acomoda”.

