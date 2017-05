Más claro, ni el agua, fue lo que dijo el presidente municipal de Minatitlán, Horacio Mancilla González, en materia de seguridad: “Nos queda claro que la mejora en la seguridad pública no es competencia exclusiva de gobernador del estado, sino que es tarea de todos: tanto autoridades municipales como la propia ciudadanía”.

Este tipo de razonamientos es al que se niega al alcalde de Colima, Héctor Insúa, porque al parecer no puede comprender lo que dice la Constitución en este sentido y, por el contrario, les dijo a los diputados que la responsabilidad de la seguridad pública en la ciudad de Colima es del estado.

Al ver esto, nos preguntamos de dónde pudo el Alcalde hacer suyo este concepto sobre la seguridad pública y, por si fuera poco, evadirse de esta responsabilidad ante los diputados locales y, peor aún, mostrarse berrinchudo y culpar a los medios de comunicación de todas sus desgracias en este tema. No es posible que al tratar de evadir su responsabilidad, culpe a otras personas de su negligencia.

Este tipo de actitudes negativas e irresponsables ha empezado a causar malestar en algunos círculos de la sociedad, porque no es posible que a quien ellos pusieron como alcalde y se comprometió a cumplir la ley, hoy solo se quiere dedicar a la promoción política y evadir temas como el de brindar seguridad a la ciudadanía.

Ninguna autoridad puede sustraerse de la responsabilidad de la seguridad pública, fue lo que el dirigente de la Coparmex en Colima, Mario Mocada Cantú, le mandó decir a su alcalde, Héctor Insúa, y le remarcó: “La seguridad es un asunto de todos, no podemos y ninguna autoridad puede sustraerse de esa responsabilidad”.

No es posible que el Alcalde no sepa cuánto cobran los policías municipales o preventivos que están a su cargo; como tampoco es posible que el Alcalde no sepa o no quiera dar a conocer qué pasa con los recursos federales que recibe por este concepto de la seguridad y, más aún, qué le hace al dinero que por concepto de multas cobra la cárcel preventiva que está a su cargo.

Ante esa situación, el diputado independiente Nicolás Contreras Cortés le pidió al Alcalde de Colima que, en tanto no clarifique su posición respecto a la competencia municipal en seguridad pública, renuncie a todos los fondos federales que recibe por este rubro.

El diputado Nicolás Contreras también consideró vergonzoso y preocupante la manera con que el Alcalde evade su responsabilidad moral con la ciudadanía, al escudarse en un artículo transitorio de la Constitución, que seguramente desconocía cuando asumió sus compromisos en seguridad.

Y también por su desconocimiento de la ley, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hermilo Flores, le refrescó la memoria al Alcalde de Colima, que los municipios están obligados, por mandato constitucional, a combatir la inseguridad que se registra en su territorio, y no deslindarse ni eludir la responsabilidad que establecen las leyes en la materia.

Pero para ser más preciso en torno a las responsabilidades de un presidente municipal, Hermilo Flores Arias le recordó a Héctor Insúa que ningún orden de gobierno escapa a la atención y obligación constitucional de uno de los derechos fundamentales de las personas que habitan en todo el territorio colimense y a nivel nacional.

