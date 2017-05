MicroOpinión

Ya estuvo bueno, basta del Síndrome de Solomon. Somos parte de grupos sociales paralizados por miedo al progreso, más si no encaja con la opinión mayoritaria; nos da pánico diferenciarnos del resto por temor a no ser aceptados. Nos acostumbramos a la conformidad para encajar con la opinión de la mayoría. Y peor, nos molesta y purga el éxito ajeno. Las personas valen por lo que hacen no por cómo se ven.

