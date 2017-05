Red Política: Gaby, la más activa

Pese a que Manzanillo es uno de los municipios en donde se mueve más la delincuencia, junto con el de Tecomán, la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos ha sabido sortear la inseguridad que ha generado la guerra por la plaza que sostienen dos organizaciones criminales desde el 2015 y otros delitos que han generado.

Contrario a la negligente actitud del Alcalde de Colima, de hacerse como que la Virgen le habla al decir que no ha hecho nada porque no le toca la seguridad de la capital del estado, Gaby Benavides acaba de demostrar en el Congreso del Estado que en su gobierno se ha venido realizando un trabajo activo y un esfuerzo constante por garantizar la seguridad de los manzanillenses.

En su comparecencia ante los legisladores locales, la Alcaldesa del puerto expuso las acciones y los resultados que ha tenido su gobierno no solo en el combate a los delitos, sino también en la prevención de los mismos, lo que ha permitido, por ejemplo, disminuir el índice delictivo en el robo a casa habitación, a comercios y a transeúntes, en relación a los años 2015 y 2016.

Con la importante gestión de recursos que realiza ante el Gobierno del Estado, la Alcaldesa de Manzanillo informó que para el año 2017 su gobierno destinará 140 millones de pesos a la seguridad pública, de los cuales 118 millones serán para el pago de nómina de 370 agentes policiacos, 57 de vialidad y 32 auxiliares, luego de mencionar que en lo que va de su periodo como presidenta municipal se han adquirido 30 patrullas, se han contratado 30 nuevos elementos y este año se incorporará una cantidad similar para cerrar su gestión con un centenar de policías más.

Y algo más: en materia de prevención de delito, Gabriela Benavides Cobos destacó la implementación del Programa DARE (Drugs Abuse Resistence Education), que en México se denomina “Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas”, con el cual se atienden y previenen adicciones en la niñez y juventud, haciendo conciencia en estudiantes sobre las consecuencias de las drogas, el alcohol o la falta de valores. De hecho, la Alcaldesa acaba de clausurar la generación 2017 de este programa, en la que participaron cuatro mil 500 alumnos de 25 escuelas del municipio, quienes aprendieron a decir “no” a las drogas y entendieron los riesgos y efectos físicos, emocionales, sociales y legales del alcohol, el tabaco, la marihuana e inhalantes.

Además, su gobierno ha invertido en el deporte y la cultura como clave de la prevención, invirtiendo, junto con el Gobierno del Estado, en el mejoramiento de las unidades deportivas 5 de Mayo y Jaime Tubo Gómez, así como la integración de una orquesta infantil de más de 80 niños.

Algo clave que también ha logrado el gobierno municipal de Gaby es la coordinación y la colaboración con los otros dos niveles de gobierno, en particular con el estatal, para tratar de que esa guerra por la plaza no cause daños colaterales en los ciudadanos de Manzanillo, pues en el caso de los homicidios dolosos que se dan entre la delincuencia organizada poco se puede hacer por detenerlos, excepto procurar que este delito no tenga resultados adversos entre la población ajena a estos grupos.

En síntesis, Gabriela Benavides ha sido la más activa de los (as) presidentes municipales en el tema de seguridad. Con el apoyo del Cabildo y de la población, ha hecho bien la tarea que le corresponde, y más allá en cuanto a la coordinación y colaboración en el combate de los delitos en general.

Si hay que calificar la comparecencia de los presidentes municipales ante el Congreso del Estado por el tema de la seguridad, se puede decir que Gaby pasó bien el examen, con una calificación de 9; mientras que los alcaldes panistas de Colima (Héctor Insúa) y Villa de Álvarez (Yulenny Cortés) son los menos activos en esta materia, por lo que están reprobados.

REPESCA

LA DEMANDA que hizo el dirigente de la Sección 30 del SNTSS para que se garantice seguridad y tranquilidad al personal de salud, amerita ser revisada por la autoridad para que se apliquen protocolos o mecanismos de seguridad en la realidad, porque es una situación que se viene dando desde hace años en hospitales y centros de salud rurales, principalmente. El dirigente sindical Héctor Pizano Larios denunció que en el personal de salud hay estrés porque en la atención a personas baleadas, principalmente, reciben presiones y hasta amenazas por parte de familiares de pacientes. Y esta situación es tan real que incluso ha causado la suspensión del servicio médico en comunidades rurales porque las autoridades y la población no han podido garantizar seguridad a los médicos… POR ENÉSIMA vez, el PAN y el PRD pretenden hacer “un gran frente opositor”, ahora para la elección presidencial del 2018, con el fin de “sacar al PRI” de Los Pinos. Engañan o tratan de engañar a los ciudadanos porque la idea de azules y amarillos no es llegar a una “gran alianza”, como lo quieren dar a entender. La realidad es que el PAN utiliza este tipo de “anuncios” de manera subliminal para tratar de debilitar al PRI, y el PRD lo hace para sobrevivir como partido político. En esta ocasión, panistas y perredistas estarían matando a tres de un tiro porque con esto pretenden también levantar electoralmente en el Estado de México porque todo apunta a que la elección se resolverá entre el PRI o Morena… LOS USUARIOS de tarjetas de crédito deben en verdad estar más alertas y no “caer” en los engaños de los delincuentes, pues el subdelegado de la Condusef en Colima, Juan José Partida Rodríguez, advirtió que en Colima y Jalisco opera una banda de clonadores de tarjetas bancarias. Y es que este año, la dependencia a su cargo ha recibido alrededor de 60 quejas que tienen que ver con la sustracción de dinero de forma indebida, compras por internet o en establecimientos no reconocidos por el dueño de la tarjeta. Y para que tomen nota los tarjetahabientes: explicó que en los cajeros automáticos, los presuntos delincuentes confunden a las personas y en ese momento le cambian la tarjeta original por una falsificada, una vez que previamente obtuvieron todos los datos de la persona para realizar las compras por internet o en establecimientos. Por eso no hay que aceptar ayuda de nadie ni dejarse embaucar por personas extrañas que se acerquen a ellas cuando estén realizando alguna operación bancaria.

