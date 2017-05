A calentar motores Padres vs Atléticos

Infoecos/Colima.-

Con el fin de ir calentando motores, previo al inicio del Torneo de Beisbol de las Ligas Coordinadas, de Colima y Manzanillo, Padres de Coquimatlán recibirán este domingo a las 10:00 horas en el campo Valentín Quintero, a los Atléticos de Ciudad Guzmán, en el llamado duelo de las carteras más poderosas de la justa.

Como es sabido para este torneo, la intención es que participen los Mayos de Manzanillo, los Venados de Jalipa, Loros Egresados, Padres de Coquimatlán, Diablos Rojos de Tecomán, los Atléticos de Ciudad Guzmán, Rayos de Zapotlán y la Sección 80 de Tamazula, no obstante el inicio aún es incierto pues no ha salido la convocatoria.

Quien apareció fue Carlos García, para expresar su decepción contra el manager de Venados, Benjamín Villadonga, quien quería sacar a su equipo del campo si Carlos fungía como umpire en la final que sostuvieron contra los Mayos. En Colima varias voces, entre las que están Jaime Ríos y Ángel Contreras, se solidarizaron con García, uno de los mejores jueces de la entidad.

Carlos Villa del equipo Venados citó que originalmente Venados no tenía nada contra García, el problema fue porque Mayos no quería de umpire al señor Arceo, entonces Venados dijo que si se podía escoger, ellos no querían a García, acordaron que Carlos Landeta impartiera justicia, pero al llegar al campo vieron que les cambiaron la jugada y fue donde se generó el problema.

