Deja Piojo Herrera directiva de Xolos

Ciudad de México.-

Miguel Herrera dejó su cargo como director técnico de Tijuana y ahora es libre para ser contratado por América.

Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD, confirmó esta información en su cuenta oficial de Twitter, donde añadió que el Piojo agradeció por la oportunidad a Jorge Alberto Hank Inzunza, dueño del cuadro tijuanense.

De esta forma, el fichaje de Miguel Herrera con las Águilas será anunciado oficialmente en los próximos días para ser presentado el próximo lunes 5 de junio en las instalaciones del club en Coapa.

Herrera se despide de Xolos tras lograr dos lideratos en la última temporada, sin embargo, no logró el objetivo de darle la segunda corona de su historia al conjunto fronterizo.

“ME VOY TRANQUILO”

Miguel Herrera, a tono de despedida con lo hecho en Tijuana durante un año y medio, reveló que se va tranquilo por haber formado un equipo sólido en la frontera y bien trabajado, desde los jóvenes hasta los más destacados.

“El otro día decían de Lainez, yo lo conocí, pero obviamente no lo puse a jugar porque era un niño, igual que (Edson) Álvarez y me da gusto que estén jugando, pero en Xolos también juegan chavitos, quién se la juega con un arquero de 23 años cuando estás peleando el descenso, hoy está un niño de 18 años jugando como titular (Carlos Vargas), ahí es cuando dices: me voy tranquilo porque el equipo está sólido, está fuerte y bien trabajado”, indicó el estratega que en los próximos días será anunciado como nuevo técnico del América.

Comentarios