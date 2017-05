Demandan docentes del EMSAD pago de bono por Día del Maestro

Se manifestaron ante el Gobernador y Secretario de Educación del Gobierno del Estado

Se quejan de trato despótico de parte del titular de Educación

Infoecos/Colima.-

Una decena de maestros pertenecientes al subsistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y Telebachilleratos del estado realizaron, la noche del martes, una manifestación durante el Encuentro Ciudadano en Quesería, Cuauhtémoc, encabezado por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en exigencia del pago de un bono de 23 días de salario que se les adeuda.

Dicha manifestación fue encabezada por Esteban Ventura, delegado sindical de los maestros EMSAD y Telebachilleratos, quienes aseguran haber sido atendidos en forma “prepotente y altanera” por el secretario de Educación del Gobierno del Estado (SE), Óscar Javier Hernández Rosas, por el simple hecho de manifestarse.

Por su parte, el titular de la SE, Óscar Hernández Rosas, aseguró que atendió a los docentes, quienes expresaron que a ellos no se les había pagado un bono por el Día del Maestro como a los de educación básica.

Sobre el particular, Hernández Rosas señaló que les explicó a los maestros inconformes que el bono se deriva de una negociación que en 1990 la sección 39 le hizo al Gobierno del Estado, quien le concedió ese bono a docentes estatales y en 1992 como parte del Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación Básica y Normal en proceso de homologación de docentes federalizados, ese beneficio se adjudicó a Sección 6 de Educación Básica y Normal”.

Sin embargo, aclaró que este beneficio no está consignado en acuerdos ni convenios para profesores de Educación Media Superior a Distancia y Telebachilleratos.

Los docentes de EMSAD y Telebachilleratos, argumentaban que a CBTIS, CBTA y CETIS son federales, no federalizados, ni estatales.

El titular de educación estatal señaló que “son los criterios que existen, estatales que paga el Gobierno del Estado; los federalizados que paga el gobierno federal y a veces el estatal, y los federales que son pagados específicamente por la Secretaría de Educación de Pública”.

El funcionario estatal refirió que les explicó que los docentes de EMSAD y Telebachilleratos eran federales y no estaba enterados de que tenían ese beneficio y tampoco no pudieron acreditar, ya que no llevaban documentos que demostraran.

Sin embargo, se comprometió a atender a estos docentes en una reunión, hoy jueves a las 11:30 de la mañana, en la Secretaría de Educación, con el fin de aclarar el tema.

Comentarios