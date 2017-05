MicroOpinión

Cero y van dos. Será el sereno pero mucho deben doler las palabras de Martha Zepeda para que por segunda ocasión sea agredida e interrumpida por quienes no coinciden con su postura, primero por los machirulos de Morena y ahora de Ecoparc. La señora Zepeda podrá tener o no razón, pero esa no es justificación para que sea agredida. Yo me pregunto, si Martha Zepeda fuera hombre ¿también sería agredida?

