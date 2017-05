Perspectiva:  Municipios por sí solos no pueden con la inseguridad

Hace días, los diputados locales citaron a los presidentes municipales para que de vida voz dijeran qué acciones están llevando a cabo para frenar la inseguridad en sus respectivos municipios. Todos fueron cuestionados, menos los pocos alcaldes del PRI, como el de Comala, ingeniero Salomón Salazar Barragán, del grupo político de Agustín Morales Anguiano, secretario de Desarrollo Rural. Debatidos por unos cuantos diputados que asistían a las comparecencias de los 10 alcaldes, la mayoría de diputados le hizo a la flojera, no importándoles conocer cómo andan los municipios en ese rubro.

Al efecto, los diputados locales, sesudos como son, cuestionaron mucho a unos y a otros les consintieron todo, ni siquiera les preguntaron el porqué no atendían la inseguridad pública, porque sabedores están que las 10 jurisdicciones del estado de Colima no tienen los elementos suficientes, con la capacidad necesaria, para enfrentar la inseguridad pública, debido a que los ayuntamientos no tienen capacidad económica para pagar una policía que esté apta para atacar este flagelo que azota no solamente al estado de Colima, sino a muchos estados del país. Por lo que se hace necesario que el Gobierno federal, la Policía Federal y el Ejército mexicano, auxilien a los municipios de Colima, y también ayuden al resto de los municipios del país, pues ninguno tiene capacidad de respuesta al problema de inseguridad en México, que ha sido, y es, el talón de Aquiles de las instituciones de seguridad pública en nuestro país.

Como consecuencia de esta problemática muy seria que estamos sufriendo, hemos sido señalados por la comunidad internacional como un Estado fallido, por la inseguridad, lo que no es cierto. El Gobierno de la República ha estado haciendo lo suyo, pues más bien los protocolos aplicados en seguridad no están dando los resultados, pero de eso a que nuestro México sea un estado fallido, están muy lejos. México está enfrentado a la inseguridad y los mexicanos somos testigos.

Por lo tanto, los escasos diputados que estuvieron acudiendo a las citas con los presidentes municipales estaban pidiendo peras al olmo, porque ellos conocen bien la inseguridad de cada municipio y en lugar de promover y bajar recursos económicos para apoyarlos, denostaron el trabajo de los mismos, mejor los criticaron y los regañaron, pues efectivamente los munícipes no tienen dinero para contratar personal suficiente y capacitarlos para cuidar a la población. El Gobierno de la República debe de apoyar a Colima, por conducto del Gobierno del Estado, asignando recursos suficientes para la contratación de personal y formarlos como unos verdaderos policías, guardianes de la sociedad, algo que debe ser sin distingo de partidos políticos. ¿Se hará?

RETAZO

El martes por la tarde noche, el señor gobernador Ignacio peralta Sánchez estuvo en la localidad de Quesería, municipio de Cuauhtémoc, en conde atendió a 63 personas directamente y 246 fueron atendidas por los funcionarios del gabinete estatal y delegados federales, personas que, con las que se atendieron en las audiencias públicas de Comala, Manzanillo, Armería y Colima, suman cientos y más de dos mil solicitudes en diferentes aspectos. La gente estaba ávida por ser escuchada por su gobernador y Nacho Peralta está haciendo eso, escuchar a la gente y solucionando de inmediato aquellos problemas planteados, y que está a la mano resolverlos, por esa razón el gobernador Peralta ha estado cumpliendo con su obligación como Ejecutivo del estado: escuchar los planteamientos y darles seguimiento, lógicamente que, como en todo, hay peticiones que se pueden resolver de inmediato. Otras, como las solicitudes de concesiones de taxi, eso lleva un proceso, más aparte, salvo lo que diga el Gobernador, tienen derecho los choferes que han trabajando 25 años y más, pues en una audiencia pública se solicita de todo. Y en el caso de Quesería, fueron cientos de ciudadanos que participaron y todos fueron atendidos. El gobernador Ignacio Peralta está cumpliendo con su obligación: atender a los colimenses. DE OTRO ASUNTO, aparte de que el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, estuvo en el antiguo mercado en Quesería atendiendo también la problemática de su municipio, vi que se acercó al Gobernador el director de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Raúl Salazar, que por cierto está haciendo un buen papel para hacer peticiones de patrullas tan necesarias en este momento, y enfrentar, con nuevas herramientas, la inseguridad en ese municipio. Y como respuesta, parece que habrá buenos resultados para el municipio del antiguo San Jerónimo, hoy Cuauhtémoc, pues el Gobernador, sensible a las necesidades de la ciudadanía, se comprometió a apoyar este municipio, porque ha dado resultados en esa materia. Nunca había estado en una audiencia pública del Ejecutivo, se mueve todo el gabinete y se atiende a la ciudadanía. DESDE HACE TIEMPO que hace falta el cambio en la CNC en Colima, porque esa ala del PRI está estancada, no hay avances. Cualquiera, ya sea Alejandro Cárdenas Munguía, quien se dice conocedor del campo, u otro, pero que se haga el cambio. Ojalá les dieran la oportunidad a los campesinos colimenses de dar su punto de vista, y pedir a quién quieren como dirigente; ya saben que eso es sueño guajiro. Es todo por hoy.

