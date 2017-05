Se mete Colima a octavos de final en el nacional Sub-15

Infoecos/La Paz, B.C.S..-

Colima a la ronda de octavos de final en el nacional Sub-15, con sede en La Paz, Baja California Sur, al golear 3-0 este miércoles a su similar del Estado de México, en el cierre de la fase de grupos de este certamen reconocido por el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol.

Los colimenses terminaron con seis puntos, buenos para el segundo lugar, ya que ayer mismo Jalisco doblegó 2-0 a Aguascalientes, para avanzar con ocho.

Colima enfrentará este jueves a Baja California, a las 19:00 horas; en los otros enfrentamientos dados a conocer: Baja California Sur vs Guerreros; Jalisco vs Coahuila; Nuevo León vs Veracruz; Sonora-Chihuahua; Quintana Roo vs UNAM; Sinaloa vs Hidalgo y Nayarit vs Guanajuato.

En cuanto al goleo individual, el mejor de Colima es Ángel Guillermo Ruelas con tres, anotándoles dos a Aguascalientes y uno a Estado de México.

Comentarios