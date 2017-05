Sociedad del Conocimiento: Humberto Silva y su legado

A tres años de su partida, podemos afirmar: el legado de Jorge Humberto Silva Ochoa en el terreno político, social, cultural y educativo no ha sido superado por ninguno de sus sucesores en los puestos que ha estado, ni han logrado igualarlo, ni dentro de la Universidad de Colima, así como en la sociedad colimense.

Silva Ochoa sentó las bases de una casa de estudios ejemplar, contemporánea, con rumbo, con metas, indicadores hacia el futuro; dejó a su heredero los recursos, gestiones y relaciones necesarias para que fincaran los mejores años de nuestra alma máter.

Jorge Humberto tuvo la sagacidad para unir en torno a un proyecto universitario dos grupos antagónicos juveniles que desde los años sesenta luchaban, se confrontaban por abrir espacios de comunicación y de poder, como los que llegaron a tener en la década de los setenta hasta finales del siglo XX, finalmente tuvo la sabiduría para articularlos como funcionarios, a otros como asesores, pero con todos, una amistad de por vida.

Su espíritu de formación normalista lo fortaleció como estudiante, legislador, funcionario, rector y autoridad en el Gobierno del Estado, siempre estuvo en él. Con visión construyó un proyecto social universitario con impacto en la sociedad colimense que logró posicionar a funcionarios, actores universitarios en los tres niveles de gobiernos, partidos políticos, concretizándose la estrategia en una gubernatura: Fernando Moreno Peña.

Silva Ochoa era un hombre del futuro, planeó y concretizó una Universidad Tecnológica en la capital del estado, intereses ajenos se lo impidieron, por lo que el proyecto se llevó a cabo en el Puerto de Manzanillo. Hablar de Jorge Humberto, es hablar de un ícono, que los universitarios de hoy debieran seguir luchando no solo por conservar sus ideales, sino la unión, sobre la cual Silva Ochoa fincó más de un triunfo.

UNIVERSIDAD MULTITÉCNICA PROFESIONAL: CONFERENCIA

Una vez más a la vanguardia, esta casa de estudios del nivel Superior que hay en Colima, pone el ejemplo no editando el primer libro de esta institución educativa, sino trayendo consigo una conferencia de primer nivel para el sector educativo, en manos del Dr. Pedro Flores Crespo, director técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Flores Crespo tocó temas fuertes y de manera clara, relacionados con la institución de la cual forma parte y por más cuestionamientos del propio auditorio no pudo evitar el contenido de la Reforma Educativa; sobre esta temática el investigador fue contundente, manifestando en sus argumentaciones en estar de acuerdo en la generalidad de lo vertido por el sector educativo respecto a la propuesta educativa, aunque subrayó que este no es papel ni de él, ni de sus compañeros Concejales del INEE, el evaluar el proyecto educativo del gobierno y que ha sido un error de los Consejeros del Instituto de Evaluación en calificar a la Reforma Educativa.

Explicó que ellos como INEE, no están para hablar de la Reforma Educativa, no es su papel, ni que tampoco está contemplado en el mandato constitucional, precisando que su función está enmarcada en la ley y que en honor a la verdad, ni la SEP ni el Estado han permitido dejar que el instituto tenga la autonomía decretada, que es evaluar, analizar y aportar los datos de su trabajo.

El Dr. Pedro Flores finalizó afirmando: “hasta el momento no hay relación clara entre la evaluación del desempeño y la mejora educativa, y los modelos de análisis y evaluación aplicados, están hecho de manera exprés, por lo tanto, no tienen la calidad requerida para asegurar una información fidedigna”. Con este tipo de acciones, el rector de la Universidad Multitécnica Profesional, Javier Valdez, muestra que es un hombre de palabra que se compromete, no solo a ser parte del cambio, sino en implicar en ese compromiso a la comunidad educativa a su cargo.

