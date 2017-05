El zarandeo de la democracia

La democracia en México está muy agitada, está en grave riesgo, en peligro de convulsionar, el motivo es porque los actores políticos se tiran acusaciones graves de corrupción -todo se sabe que así es-, ¿qué ganan ante la sociedad los acusadores? Nada, al contrario, se estrecha más el camino entre políticos y ciudadanía, ¿que a caso el que acusa está exento de tener entre sus filas a gente que ha cometido actos de corrupción y que ha perjudicado al sistema democrático, que incluso lo hace como política de estado?, claro que no, esta política de acusación es un error, que socava la confianza social y que afecta principalmente a la democracia, esta democracia que cada vez más se aleja de los deseos propios de una ciudadanía para construir un país mejor.

En México los partidos políticos han agarrado la costumbre –mala, por cierto- de ofenderse mutuamente, creyendo que con eso ganan adeptos, pero eso es una falacia, ya que si bien es cierto que se les permite informar a la ciudadanía, el peligro que representa un candidato o partido político si éste llegara a ganar el poder, siendo corrupto -si lo es, ¿por qué no lo denuncia?-, lo correcto sería también que ese partido político que acusa estuviera limpio, pero aquí resulta que el acusador tiene el mismo problema o quizás en mayor grado de sospecha social, y luego aparece acusando a los demás, ahí no hay coherencia en su mensaje, más bien se atenta contra la inteligencia social, y eso sí que da coraje.

Peor aún, no oferta ninguna solución a los grandes problemas que aquejan a México, así cómo quieren ganar adeptos, así como quieren que la democracia se consolide para empezar a generar confianza en la sociedad, es necesario que los actores políticos la tomen con seriedad y empiecen a hacer una función democratizadora como se los ha encomendado el Estado; fíjese usted, la Constitución le dijo a los partidos que ellos serían las instituciones para ayudar a la democratización de la ciudadanía, pero luego, a mitades del siglo pasado, los partidos empezaron a formar políticas de autoprotección, y como consecuencia se empezaron a generar condiciones que beneficiaban más al partido que a la sociedad, cuando menos es la percepción de la gente, y ahora resulta que están acusados -partidos políticos y gobernante- de no identificarse con el pueblo, eso en cuestiones de democracia es muy grave, sobre todo si se quiere empoderar a la sociedad y construir una democracia duradera.

Lo que hay que hacer para salir de este bache -que por cierto llevamos muchos años-, es que los partidos políticos y los gobernantes analicen bien su función, porque de lo contrario empezará a fomentarse otro régimen político, especialmente los candidatos independientes, y ahora sí hay una fuente natural para que salgan los líderes sociales que realmente representen a la sociedad y la empoderen.

Por otra parte deben dejarse de acusar mutuamente los partidos políticos cuando las cosas no son ciertas y que solo lo utilizan para -según ellos- poder ganar adeptos, porque en realidad no lo están haciendo y están afectando a la democracia y en su lugar deben darse cuenta que la sociedad no está dormida y lo que quiere es contar con partidos políticos y gobernantes honestos. También la sociedad debe tomar su lugar, y como dice el dicho, al pueblo solamente lo salve el pueblo, éste se debe dar cuenta que si el sistema político no reacciona, entonces la sociedad tiene que tomar al toro por los cuernos y poner orden, de lo contrario, la democracia seguirá zarandeándose, y eso a nadie le conviene.

Hace algunos días el representante de los banqueros a nivel nacional hizo una declaración atinada, al decir que la banca, como institución, trabajará con quien gane la elección de 2018 y que no le tiene miedo que gane; el PRI, el PAN, Morena o cualquier otro partido; esas voces son bienvenidas porque en una democracia donde participan principalmente los partidos políticos, quien gane la elección debe contar con el respaldo social y de las instituciones públicas y privadas, mal haríamos como democracia estigmatizar a un solo partido y pensar que es dañino para el pueblo, pues si es dañino, entonces que no le den el registro o si ya lo tiene, que se lo quiten, pero si es un partido político legalmente constituido y que participa en la elección, se le tienen que dar todas las garantías para que participe en condiciones de igualdad a los demás partidos.

El pueblo que no cuida su democracia tiende a convertirse en víctima del poder.

abogado@angelduran.com

Comentarios