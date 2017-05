Colima se quedó en Octavos de final; lo deja fuera B. California

Infoecos/Colima.-

Hasta la fase de Octavos de final llegó la selección representativa de Colima en el campeonato nacional Sub-15, al ser superado 1-0 por Baja California Norte, ayer en La Paz, Baja California Norte, sede del evento organizado por el sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol.

Ayer mismo, también avanzaron a Cuartos de final: Nuevo León al vencer 3-0 a Veracruz; Sonora 3-0 sobre Chihuahua; Jalisco 3-1 a Coahuila; Guanajuato 3-2 a Nayarit; Sinaloa 1-1 Hidalgo, avanzando los hidalguenses en serie de penales, 5-4; Quintana Roo 1-1 UNAM, pasando QR en penales, 3-2 y Guerrero dio la sorpresa al eliminar al anfitrión Baja California Sur (La Paz) 4-3 en penales, tras empatar a 1 en tiempo oficial.

En Cuartos de final, este viernes, se enfrentarán Guerrero vs Sonora, Nuevo León vs Jalisco, Baja California Norte vs Quintana Roo y Guanajuato vs Hidalgo.

Comentarios