Humberto Silva Ochoa en su 3er Aniversario

Recordar a Humberto es vivir lo que es la historia política y educativa de Colima en los últimos 50 años; el dejó huella en la educación y en la política colimense, primero como líder estudiantil, después, como administrador y emprendedor de nuevos proyectos educativos que le dieron al estado de Colima la suficiente infraestructura educativa para capacitar a la juventud colimense y dejar una oferta suficiente y necesaria en educación superior que es sustento del desarrollo económico y social de Colima.

En la política de una huella imborrable, a su paso por los cargos de representación popular en los que fue electo, desde suplente de diputado, secretario de ayuntamiento, legislador local y federal, secretario en diferentes carteras de la administración pública estatal, dirigente nacional en organizaciones educativas y formador e iniciador de escuelas de enseñanza media y superior como el CEBETS y la Universidad Tecnológica de Manzanillo, y qué decir de la trasformación de la UdeC, en la década de los ochenta dejó su huella imborrable de una universidad renovada y moderna, que alcanza en la actualidad a competir con sus similares en otros estados de la República.

Siempre concertó alianzas con el gobierno estatal y federal, sentó las bases para formar una nueva clase política universitaria que desde hace 40 años forma parte de la vida política colimense.

En aquella mañana del domingo pasado, con motivo del tercer aniversario de su fallecimiento, se dieron cita en su tumba del panteón municipal su familiares, amigos, integrantes de la Fundación HSO y la distinguida presencia del Sr. Rector de la U de C C.P., Eduardo Hernández, y al tañer de las guitarras, güiro y percusiones, un grupo de magníficos músicos entonaban las canciones favoritas del homenajeado, como fueron los boleros románticos de la década de los cincuenta que el trio Los Panchos hicieron famosas de los autores de esa época como fueron Álvaro Carrillo, Agustín Lara y Ma. Griver y más compositores de la época de oro del bolero mexicano que se contó en todas las partes del mundo.

El orador oficial en el evento resaltó muchas virtudes del homenajeado, me quedo con una, cuando narra el orador: “en una ocasión, el licenciado Humberto me dijo: Guillermo, ¿acaso en alguna ocasión me has visto regañar a alguien por motivos de trabajo?”. Mi respuesta fue que no, y ahora la narro a todos ustedes para saber cómo fue HSO en su vida de trabajo como funcionario público.

El recuerdo de Humberto prevalecerá por muchas generaciones; no es fácil olvidar a un hombre que fue un constructor de una nueva generación de políticos que a la fecha se sienten orgullosos de haber estado al lado de Humberto. De mi parte, su recuerdo está acompañado de Agustín Martel, mi gran amigo que nos reunió para platicar de lo que a Humberto, a Martel y a mí nos gusta: de política, política y más política. Así fue Humberto y Martel, así se recordará a Humberto como uno de los mejores políticos colimenses.

NOTAS CORTAS

Estábamos descansando de los de la CNTE y ahora son los Huachicoleros quien tienen crispada la escena política nacional, ¿acaso no tenemos derecho los mexicanos de vivir en paz? Es necesario corregir todas las deficiencias del estado mexicano en pasadas administraciones que nunca atacan el problema desde sus inicios y lo dejan hasta convertir en problema nacional, la corrupción e impunidad nos dejaron un gobierno incapaz de dar respuesta oportuna a los problemas nacionales.

