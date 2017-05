Interés Público

LEY AMBIENTAL CÁDUCA

Ante el acelerado crecimiento urbanístico de la zona metropolitana, en especial de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, se necesita adecuar y actualizar la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. Desde el 2011, año en que se expidió el decreto de protección de la especie arbórea conocida comúnmente como parota, hasta la fecha no se ha realizado un cambio importante en la legislación medioambiental.

Esta actualización se requiere con urgencia, pues de acuerdo al decreto que da protección a la parota, es la dirección de Ecología del Gobierno del estado –que actualmente ya desapareció—la encargada de coordinar, mediante acuerdos, las actividades de preservación, protección y vigilancia con la federación, estado, municipios y particulares.

En el 2013 desapareció la dirección de Ecología del Gobierno del estado, instancia que dependía de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para crearse el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades). En el decreto por el que se crea el instituto, en el artículo 6, se refiere que el instituto ejercerá las siguientes facultades y atribuciones: diseñar programas a mediano y largo plazo, en coordinación con los ayuntamientos, relacionados con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable.

Desde el mismo decreto que determina a la parota como una especie protegida, se expone la necesidad de establecer una coordinación institucional sobre regulaciones y especificaciones para la plantación, trasplante, desarrollo, madera aserrada y otros productos forestales de la parota. También se refiere la obligatoriedad de realizar acciones tendientes a la prevención, detección, combate y disminución de plagas y enfermedades forestales, dentro de un marco del manejo sustentable.

Actualmente, el Imades investiga el supuesto ecocidio de 80 parotas en un predio que colinda con la carretera del Chivato. La ley marca que cuando se trate de proyectos urbanos, viales del municipio o del gobierno del estado, se requiere previamente un estudio y aprobación por parte de la autoridad competente, que puede ser tanto municipal, estatal como federal –la ley sólo precisa una “autoridad competente”-.

El decreto de protección a la parota, en su artículo 8, refiere que el trasplante de esta especie arbórea (su reubicación de un sitio a otro) deberá estar plenamente justificado y avalado por el estudio técnico y sujetarse a las siguientes estipulaciones: sólo deberán trasplantarse árboles de parota cuya edad, peso, estructura y condiciones fisiológicas aseguren sus sobrevivencia en su lugar de reubicación. Esto, de acuerdo al decreto, será revisado previamente por la dirección de Ecología –hoy inexistente-, la cual decidirá si autoriza o no el trasplante.

Las actividades de plantación y de trasplante están sujetas a la previa notificación por los interesados ante las autoridades municipales y estatales en sus respectivas competencias, quienes verificarán que las mismas se desarrollen conforme a las recomendaciones y requisitos previstos en el decreto. Por otro lado, aún trasplantada la parota, deberá someterse a un tratamiento especial y la persona responsable está en la obligación de brindarles atención técnica, pudiendo incluso solicitar orientación de la autoridad ambiental competente.

Ayer, la directora del Imades, Patricia Ruiz Montero, junto con técnicos de este instituto, realizó un recorrido por el predio en donde presuntamente se talaron más de 80 parotas y en el que luego, los mismos urbanizadores, colocaron carteles señalando que se estaban trasplantando estas especies protegidas. Posiblemente hoy se dé a conocer el resultado del análisis que determine si hubo un ecocidio o no.

En una entrevista con el Ecos de la Costa, Ruiz Montero hizo un llamado a las direcciones de Ecología de los ayuntamientos a coordinarse mejor con el Imades. En ese sentido, el exhorto de la funcionaria estatal debe ser respaldado jurídicamente, con una ley más actualizada en la materia, pero sobre todo que determine, con total claridad, el ámbito de competencias y responsabilidades de las instancias de gobierno.

En gran medida, gracias a esas oquedades y margen de ambigüedad, los ayuntamientos se pueden lavar las manos y no cumplir con su función. Y es que para un mayor cuidado de medio ambiente y el desarrollo sustentable es imperativo que antes de aprobar cualquier desarrollo urbanístico –trámite que se realiza en las alcaldías- se cuente, previamente, con los análisis que garanticen la integridad de estas especies arbóreas, en especial la parota, que es el árbol emblemático de Colima.

SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD DE TODOS

Mucha ámpula levantó, en el escenario político, las comparecencias en el Congreso del estado de los 10 presidentes municipales, quienes informaron sobre las acciones que en sus municipios realizan en materia de seguridad; sin embargo, algunos alcaldes como Héctor Insúa, aprovecharon para aventarle la bolita a otros y hacerse como el tío Lolo. Al respecto, Nicolás Contreras Cortés, coordinador de los legisladores independientes, hizo un llamado para que ninguna autoridad considere que no tiene responsabilidad en ese tema.

El llamado es pertinente por la delicada situación en materia de seguridad por la que atraviesa el estado de Colima. En ese sentido, es importante que el tema sea atendido por los tres órdenes de gobierno y que no se lucre con la problemática social, ya que sólo con acciones conjuntas y bien concertadas es como se podrá prevenir y atacar al fenómeno delincuencial en sus diversas aristas, tanto en el robo como en las ejecuciones que laceran a la sociedad.

Los factores de la inseguridad se encuentran en todos los ámbitos y por consecuencia, todos los que tienen una participación en la función pública están obligados a aportar en este tema. Es lamentable, en ese sentido, que algunos actores políticos quieren lucrar con este tema y, peor aún, utilicen recursos federales para la seguridad y no asuman en totalidad esta función: el ayuntamiento de Colima obtuvo más de siete millones de pesos del fondo de fortalecimiento de la seguridad para los municipios. ¿En qué se ejercieron estos recursos si los policías de Colima barren las calles y no participan en los operativos de seguridad pública?

Al respecto, es necesario que desde el legislativo se establezca la vigilancia de las cuentas públicas, pues se debe agudizar la fiscalización para que los recursos que se entregan a las instituciones de seguridad pública se destinen adecuada y escrupulosamente a ese fin y se inviertan, además, en los planes y programas prioritarios de la materia.

Es de vital importancia que esos recursos no se destinen a instancias o instituciones que no prestan el servicio de seguridad pública y que no tengan el compromiso de participar en su prestación, bajo cualquier pretexto.

Causa expectación, en ese sentido, los resultados del diagnóstico en materia municipal que realice la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. En relación a eso, el diputado Nicolás Contreras expuso que también se procederá hacer lo mismo con el Ejecutivo del estado, quien ya ha manifestado públicamente su voluntad de comparecer ante este poder Legislativo para abordar el tema de la Seguridad Pública.

En el tema de seguridad no puede haber divisiones ni protagonismos; se requiere un trabajo bien articulado y que arroje resultados. Por eso es importante la participación de todos los niveles de gobierno, así como la sinergia de los tres poderes, los cuales deben trabajar para mejorar las condiciones en seguridad y que sean más intensos las acciones, además de que se implementen los cambios necesarios en las estrategias y políticas tendientes a atender los problemas de violencia.

La seguridad es un tema que no debe partidizarse, por lo que la mejor manera de evitarlo es la participación de todos; de esa manera, como señaló Nicolás Contreras, los logros serán compartidos y también los errores.

HACIA EL DESASTRE FINANCIERO

Adepto al despilfarro de los festivales y al fugaz aplauso del show, el alcalde de Colima, Héctor Insúa llevará al Ayuntamiento de Colima a naufragar en el colapso financiero. Al respecto, el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, expuso que el Alcalde, ante su negativa de pagar las aportaciones adecuadamente y en tiempo, aumentó la deuda con el sindicato en 25 millones de pesos; es decir, que pasó de 40 a 65 millones de pesos.

Son tan malos los manejos financieros de Insúa, que en dos meses la deuda de pensiones aumentó cerca de cinco millones de pesos, pues muchos pagos se suspendieron durante la realización del Festival Internacional del Volcán. Por su incapacidad de solventar sus responsabilidades, el Alcalde se amparó para echar abajo del decreto 139, que fundamenta el artículo 233 bis, que tipifica como un delito grave la negativa de aportaciones como un delito grave, e implica cárcel, inhabilitación y una sanción económica.

El Alcalde tiene dos denuncias penales en su contra por no otorgar las aportaciones correspondientes al sindicato e incumplir con las cuotas. Su vocación por el espectáculo y el show, lo han llevado a desatender sus responsabilidades principales, como es el adeudo con pensiones; el cual, por cierto, aumentó porque el alcalde se retrasó por más tiempo en los pagos, ya que durante la realización del Festival Internacional del Volcán, por cerca de cuatro semanas, no hubo ninguna aportación hacia el sindicato.

Hasta el momento las aportaciones son insuficientes, y aunque Insúa acordó una aportación de casi dos millones de pesos, en acuerdo de cabildo, incluso esta cantidad no bastaría: se tiene préstamos retrasados de hasta cinco semanas. El mal manejo financiero de Insúa contrasta con las últimas dos administraciones municipales de Ignacio Peralta y Federico Rangel, quienes sí cumplieron con sus depósitos y fueron constantes con las aportaciones al sindicato, por lo que no hubo ningún problema y la relación era tersa, pues las aportaciones eran superiores a las que ahora hace Héctor Insúa.

Actualmente las demandas siguen su curso, pues el amparo del alcalde es solo para que haya una revisión constitucional del decreto 13. Mientras tanto el juzgado federal ordenó que se sigan recibiendo pruebas por parte del Ministerio Público, por lo que se siguen acumulando pruebas y demandas contra el alcalde Insúa.

SERPIENTES Y ESCALERAS

Ya pasaron un par de semanas desde que terminó el famosísimo festival del volcán. El alcalde capitalino Héctor Insúa logró hacer las gestiones necesarias para bajar de gobierno federal el dinero para el festival, que junto a una minúscula aportación del ayuntamiento fue suficiente para traer una variada propuesta artística gratuita para deleite de todos los colimenses y asistentes de otras latitudes. El festival fue bien aprovechado por al menos 30 empresarios que tuvieron el privilegio de contar con stands en el evento, además de los que tradicionalmente tienen sus negocios al interior del centro capitalino.

En contraste, sirvió como pretexto para el desalojo de los comerciantes tradicionales de la zona, entre pitahayeros, tejuineros, tuberos y demás, quienes fueron desalojados más no regresados a sus acostumbrados lugares de vendimia; esperemos que no desalojen también a las esculturas de la pitahayera, la vendedora de bate y el tubero que adornan las calles del primer cuadro de la ciudad. Habrá que recordarle al Alcalde qué importantes son también los usos y costumbres de los pueblos.

Es verdad que tras proyectos exitosos como el Festival del Volcán vienen sinergias positivas, en este caso, la reactivación económica del centro histórico de la capital. Cada vez son más los bares y restaurantes que abren sus puertas en el primer cuadro de la ciudad, inclusive cuentan con el apoyo de la autoridad para cerrar calles y proyectar la final de futbol mexicano de manera mancomunada entre los locatarios, lo cual es de aplaudirse.

Lo que no es de aplaudirse es que en ese mismo primer cuadro de la ciudad es donde más se dan delitos de bajo impacto y donde últimamente han sucedido algunos de alto impacto como el asesinato de un menor de edad. Pues habrá que recordar que en el convenio signado entre la autoridad estatal y la municipal, la seguridad del primer cuadro de la ciudad quedó en manos de la alcaldía capitalina. Tan lo sabe el alcalde Héctor Insúa que en campaña se desvivió por señalar de irresponsable que los anteriores alcaldes capitalinos omitieran sus responsabilidades en materia de seguridad, pero claro, era campaña, ahora que ya es alcaldese da el lujo de deslindarse de la seguridad que tanto prometió a los colimenses de que habría de velar.

En fin, muy lindo el festival del volcán (pan y circo), pero la cultura va más allá de hacer un festival. Urge que el municipio invierta en infraestructura cultural como museos, la recuperación de lugares históricos, la restauración de material artístico y el apoyo de artistas locales, pero bueno, no lo harán pues se gastaron todo el dinero en una semana de fiesta. ¿A cuántos jóvenes artistas pudo apoyar el Alcalde capitalino con los millones que se gastó en el festival?

Al final el recurso de los colimenses terminó en manos de artistas extranjeros y no en beneficio de los artistas colimenses. Porque hasta para eso tuvo que venir el Congreso a modificar la ley para obligar a quienes realizan eventos culturales lucrativos tengan que contratar a un artista local si traen a alguno ajeno a Colima. Así las cosas con el ayuntamiento capitalino, siete días de fiesta y trescientos cincuenta y ocho de omisiones, desvergüenza y abusos.

ENTRE ZOOS Y CIRCOS

El parque regional Griselda Álvarez, hoy Ecorparc, concesionado a la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V. ha pasado de ser una gran posibilidad de protección de especies en peligro, divulgación científica y sano esparcimiento para colimenses y vecinos de los estados colindantes en un capítulo más de la grilla política al interior del estado.

Desde la concesión del parque, la perredista Martha Zepeda se manifestó en contra de la concesión, a lo que se sumó Movimiento Ciudadano con su presidente estatal Leoncio Morán y algunos activos de Acción Nacional en lo que denominaron frente amplio de “Colimenses en la Defensa del Patrimonio Público”, allá por el mes de noviembre del año pasado. La alianza poco a poco se fue diluyendo hasta quedar como un esfuerzo aislado por parte de la delegada del PRD y la diputada federal María Luisa Beltrán.

El tema revivió con fuerza debido a que hace unos días la comisión permanente del Congreso de la Unión en la voz de la perredista Angélica de la Peña solicitó al gobernador José Ignacio Peralta que en menos de 15 días demostrara la legalidad de la concesión. En respuesta el secretario de turismo César Castañeda respondió en una entrevista que el Congreso de la Unión no era autoridad de esa clase de solicitudes sino al Congreso local.

En medio de este río revuelto, la perredista Martha Zepeda convocó a rueda de prensa que fue interrumpida por trabajadores de Ecoparc que le pidieron que los dejara trabajar en paz. Además de que el grupo parlamentario del PAN se subió al tren y por medio de la diputada local Martha Sosa exhortó al Osafig que auditara la concesión a Fiesta Zafari.

Este tema, más que zoológico, ya parece un circo. Lo cierto es que el Osafig no necesita exhortos para realizar lo que es su trabajo y que los cuestionamientos del Congreso de la Unión fueron los mismo que en su momento fueron hechos por el Congreso local y resueltos por el Ejecutivo estatal. Como por ejemplo que el presupuesto asignado al Parque Regional en 2016 fue de nueve millones 764 mil pesos; para 2017 el Apoyo Parque Regional fue de un millón 600 mil pesos, lo que significa un ahorro anual de ocho millones 164 mil pesos. Y ninguno de los 150 trabajadores de Ecoparc son pagados por Gobierno del estado.

Diputadas y diputados, las auditorías cuestan mucho dinero, no es necesario auditar lo que ya fue auditado y resolver lo que ya fue resuelto. Sería bueno que de una vez nos dejemos de chismes, de dimes y diretes, de oportunismo político para sacar raja de temas coyunturales y se pongan a trabajar todos juntos en traerle mayores beneficios a los colimenses.

