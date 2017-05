Las Ventanas Mágicas de Durango

Crónicas de Viaje del Recuerdo

Infoecos/Colima.-

Tras iniciar perdiendo dos juegos en gira y dos en casa, a Tuberos de Colima le urgía un triunfo que los motivara en esta, su primera incursión en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional; su rival en turno parecía la víctima ideal para empezar a levantar cabeza, pues Leñadores de Durango también había sucumbido en sus cuatro encuentros disputados.

Camino a la capital hidrocálida encontramos una desviación que decía Plateros, y evocando que ahí se encuentra el Santo Niño de Atocha, al auxiliar Francisco Anguiano se le ocurrió que no estaría de más pasar a visitarlo, y de paso pedirle su apoyo para poder salir de la mala racha. El entrenador Tomás aprobó la idea y allá vamos, pues, a conocer tan venerado santuario.

Una vez hechas las peticiones correspondientes, que dicho sea de paso, el Niño no me cumplió el pedido que le hice de casarme con Cecilia Rodríguez, nos trasladamos a Durango. La capital mundial del alacrán nos recibió con su tradicional puente que tiene un letrero, en mi parecer dedicado a maridos machistas, que dice “Ni golpes que lastimen, ni palabras que hieran”.

Nos instalamos en la céntrica ciudad, y más delante fuimos a conocer el Museo del Cine, donde existen carteles e imágenes de las figuras más emblemáticas de nuestro país, como María Félix, Pedro Infante y Jorge Negrete. Ahí, el clan de la tercera edad, integrado por Gabriel Vázquez Rodríguez, Tomás Torres y Francisco Anguiano se tomaron la foto del recuerdo.

Por la noche esperábamos que los rezos y las plegarias surtieran efecto, pero no fue así; el equipo local arrasó con los colimotes; el esfuerzo de José Alfredo Mariscal, de Gerard Burris, Marcus Ray, Abel Huerta, Vicente Godínez, Fernando Moreno y Ernesto Corona fue estéril y Leñadores nos borró de la cancha 120-56.

Al salir de la cancha, Tomás Torres comentó: “Esta es la peor derrota que he tenido en mi vida, y para poder olvidarlanecesito tomarme un tequila”, y dicho esto le encargo a Pancho Anguiano que fuera a comprar una botella de Don Julio, con su respectivo hielo y un refresco de toronja. Sin embargo, la tarea no sería fácil de cumplir, en Durango después de las 22:00 horas no se vende licor.

Se nos ocurrió entonces contratar un taxi, y tras enterarlo de nuestra necesidad, el chofer nos condujo raudamente por calles con poca visibilidad, al tiempo que decía “cuando esto suceda, acuérdense de las Ventanas Mágicas de Durango”, de pronto se detuvo, señaló una ventana y dijo: “Ahí es, pidan lo que necesiten”.

En efecto, se hizo la petición y nos contestaron: “Son 475”, se depositó el dinero y se abrió una puerta, se entregó lo acordado y en 15 minutos el taxista nos había llevado de regreso al hotel. Tras tomar su cuba, Anguiano dice “Oye, Tomy, el Santo Niño no nos hizo el favor de ganar”, Tomás le contesta: “Ha de haber dicho `Miren cabrones, hago milagros, mas no imposibles´”.

