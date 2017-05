MicroOpinión

Desde mi llegada al Ecos he sido agredido en redes y columnas por mi forma de vestir, aretes y opinión, lo cual ignoro, pues las figuras públicas estamos expuestas a la crítica y a la ofensa. Empero, desde hace una semana las agresiones han escalado. Ayer, al bajarme de mi bici frente al Ecos, un auto se detuvo y me arrojó un plátano que golpeó mi hombro. No me van a intimidar, no me quedaré callado, no dejaré de publicar.

Comentarios