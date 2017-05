Querétaro aprueba Ley de Revocación de Mandato

Querétaro.-

Legisladores del Congreso de Querétaro aprobaron, con 24 votos a favor, la Ley de Revocación de Mandato, figura de participación que permitirá a la ciudadanía remover a funcionarios que no demuestren aptitud para el cargo.

El diputado local Héctor Magaña Rentería, impulsor de la propuesta, dijo que se trata del dictamen de la iniciativa de Ley que reforma la Constitución Política del Estado, así como la Ley de Participación Ciudadana.

Manifestó en tribuna que la iniciativa fue resultado de la exigencia de los queretanos, ya que ahora serán los ciudadanos quienes tomarán las decisiones sobre quién los gobierna.

“Pero también serán los ciudadanos quienes les pongan un alto a los gobernantes cuando vean que no se están haciendo bien las cosas, y esto será gracias a la implementación de la figura de revocación de mandato”, apuntó.

Añadió que a los jóvenes la política actual no los inspira, ya que no es suficiente con meter a la cárcel a los políticos corruptos, sino que es necesario este tipo de mecanismos que le den el poder a la ciudadanía para despedir a los gobernantes que no estén haciendo las cosas bien.

Comentarios