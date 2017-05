Sindicato presenta denuncia penal contra Ayuntamiento 

Infoecos/Tecomán-

El líder sindical Audelino Flores Jurado presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra directivos del Ayuntamiento de Tecomán, entre estos el alcalde Guadalupe García Negrete, el titular de la Comapat y el director del DIF Tecomán.

Esta denuncia se debe, según el documento formalizado ante el Ministerio Público, por un desvío de cuotas y aportaciones de los trabajadores por casi 50 millones de pesos.

Sobre lo anterior, Flores Jurado detalló que “con la declaración que presentamos, ahorita se abrió una carpeta de investigación, 338/2017, en la mesa de tránsito, contra el presidente municipal, contra el director de la Comapat, el director del DIF municipal y quien resulte responsable por los delitos que encuadra el código penal”.

Expuso que los artículos que respaldan su denuncia son “el artículo 233 bis, que señala sobre el desvío de cuotas y aportaciones de los trabajadores por aproximadamente 50 millones de pesos, el artículo 237 y 237 bis por peculado y en el artículo 267 coalición de servidores públicos que lo tipifica el código penal”.

“Necesitamos que el agente del Ministerio Púbico haga las investigaciones y vamos hacer la ratificación de la denuncia para que se aplique la ley como debe de ser”. “Le estamos pidiendo al Ministerio Público que actúe de acuerdo a la ley y ya el tiempo se terminó”.

El líder sindical, quien estuvo acompañado por la directiva del gremio y algunos trabajadores, lamentó que el alcalde Guadalupe García Negrete no esté cumpliendo con su promesa.

“Hemos tenido pláticas con el Presidente municipal, lamentablemente el Presidente solo nos dice que anda tocando puertas, pero tiene año y medio tocando puertas y no le ha tocado a la buena”.

“Seguramente no le han abierto ninguna, y en campaña decía que era amigo de los sindicalizados y que por ellos ganó. A lo mejor sí, pero no les ha cumplido y pues yo no creo que vuelvan a votar porque ya no les cumplió”.

