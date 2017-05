Culturalia: Armería de fiesta

Para Armería y sus habitantes estos días son de fiesta y de gratitud. De fiesta porque juntos estamos celebrando la realización del sueño en común que dio origen primero a un pueblo, el 29 de abril de 1935, y de gratitud, por las mujeres y los hombres, aquellos de entonces, quienes a golpes de audacia, fuerza de trabajo, esfuerzo denodado y hasta sacrificio, con heroica perseverancia lograron constituir un 26 de mayo de 1967 al municipio más reciente del Estado Libre y Soberano de Colima, hecho capital con el que con solidaridad y esperanzas reunieron en la misma jurisdicción a pueblos que hasta entonces se veían ajenos.

Es por eso que a medio siglo de vida constitucional, los hijos de los hijos de Armería nos congratulamos honrando a quienes como campesinos agraristas, operarios ferrocarrileros, salineros, jornaleros, obreros, comerciantes, profesionistas, deportistas, artistas y gente de letras, con sus sueños a cuestas y una vida por delante, a lo largo de este tiempo han llegado hasta aquí para quedarse y echar raíces encontrando y dando sentido a su vida y florecimiento a una comunidad caracterizada por sus valores.

Principios que encuentran su mejor forma en las decenas de mujeres y de hombres que desde aquí y fuera de nuestras fronteras han sabido enaltecer su origen con su obra, sea en el deporte, el arte, en las letras o la política, todos, gente de bien, caracterizada por su actitud e identificada por su condición, respetables personajes de la vida pública, entre quienes se podría mencionar a gente muy notable en diferentes disciplinas del desarrollo humano, lo que no haré para no caer en involuntarias omisiones de quienes generosamente han puesto en alto el nombre no solo de su Armería sino de nuestro estado y hasta del país, por lo que se agradece y reconoce en la más amplia extensión de la palabra.

Han sido 17 los ayuntamientos que han administrado el gobierno en este municipio, lo han realizado con las directrices de 21 alcaldes, de entre estos, seis mujeres, tres electas y tres interinas, y un solo hombre en esa condición. Es por lo anterior que justo es recordar y con ello lamentar la ausencia física de cuatro, a ellos nuestro respetuoso recuerdo, igual que a las y los exalcaldes que sobreviven, a quienes también se les reconoce por lo que en su momento y regidos por sus circunstancias hicieron a favor y para bien de nuestro municipio.

Nada habría aquí, ni sería lo que es hoy sin la orientación y el liderazgo con el que estoy seguro todos ellos, anteponiendo su buena fe y mejor voluntad, encausaron la voluntad de este pueblo, nada sin su visión, entereza y capacidad de gestión, sin su acierto para capitalizar el sentir y los anhelos de progreso de este Armería, nada, ni calles, ni escuelas, ni centros hospitalarios, ni plazas públicas, ni equipamientos, ni servicios, ni espacios de convivencia, ni centros culturales, etcétera, un todo que en síntesis remite al compromiso y la responsabilidad con los que ellas y ellos hicieron las cosas a favor de este municipio que, sin distingo, también es Coalatilla, Cofradía de Juárez, Cuyutlán, El Paraíso, Los Reyes, Periquillos y Rincón de López, entre otros puntos de las 39 localidades que lo integran, además de su cabecera municipal, la ciudad Armería.

Necesario es recordar a quienes hasta hoy han sido los alcaldes: Rosalío González Espinosa (+), J. Félix Delgado Velázquez (+), Salvador Mora Nolasco (+), además de quienes les hemos sobrevivido: Víctor Manuel Jaramillo Carrillo, Rosa María Espíritu Macías, Salvador Virgen Orozco, Cesáreo Muñiz Sosa, Miguel Chávez Michel, Roque Brambila Alvarado, Carlos Cruz Mendoza, Rubén Vélez Morelos, Rosa Elena Pérez Carrillo, Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga, María del Carmen Aguayo Carrillo, Ernesto Márquez Guerrero, quien con la actual lo ha sido en tres ocasiones; María de Lourdes Márquez Jiménez, Juan Manuel Covarrubias Leyva (+), Gonzalo Isiordia Heredia y Patricia Macías Gómez.

Por lo anterior y como armeritense, me es necesario reconocer al titular del Poder Ejecutivo por su apoyo al ayuntamiento para este evento, al Congreso del Estado que también se sumó; al comité ciudadano que luego de varias jornadas estableció el programa que está corriendo y que por una semana habrá de destacar a lo mejor de Armería y su gente, a través de eventos cívicos, deportivos, artísticos, sociales y culturales; y, de manera especial a quienes se han involucrado y a la gente del municipio que con su actuar a lo largo de estas cinco décadas ha sabido arraigar y fortalecer la identidad, el sentido de unidad y la pertenencia de todos y cada uno de los armeritenses.

