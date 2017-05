Mejor becarios que tener sicarios

Infoecos/Colima

Para el rector de Universidad Multitécnica Profesional, Francisco Javier Valdez Mejía, es necesario revisar con la administración estatal el convenio que se aplicaba para becar a estudiantes en universidades privadas que no ingresaban en la UdeC o en otras instituciones públicas de educación superior.

“No hay convenio, se término y es necesario activarlo, aunque sabemos que hay dificultades económicas; es una buena opción para los alumnos de que no queden en algún centro educativo de los federales, tener otra alternativa, es mejor tener becarios a tener sicarios”, consideró.

Recalcó que aunque había un adeudo con el gobierno por la aplicación de este convenio, ya se solventó durante lo que va de la actual administración, lo que en su caso implicaba una aportación para el pago de las mensualidades de 50 estudiantes.

Francisco Javier Valdez reconoció que a pesar de que ya se acerca la culminación de proceso de selección para el ingreso a la educación superior todavía no han tenido acercamientos o diálogos con las autoridades gubernamentales, aunque manifestó su disposición a renovar los convenios existentes.

“No han habido pláticas; hay convenios con Gobierno del Estado directamente para apoyar a sus trabajadores y familiares, pero no directamente para la población como antes estaba, abiertos como segunda o tercera opción para quienes no quedaran en institución pública, no tenemos ahora información alguna”, confirmó.

El rector de la Universidad Multitécnica también recomendó a los estudiantes que no ingresen a la UdeC o a una escuela pública del nivel medio superior y superior, verificar que la institución privada en la que se inscriban cuente con el Reconocimiento de Validez Oficial válido en la entidad, para evitarse problemas posteriores.

Recordó que podrían darse casos de fraude al estudiar y concluir una licenciatura en una institución que no disponga de Reconocimiento Oficial y eso implicaría que su certificado no tendría validez y sus estudios quedarían en el aire y sin sustento legal.

