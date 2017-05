Análisis Político: ¿Cambios en el gabinete estatal?

La especulación de los posibles cambios en el gabinete estatal y de algunos delegados federales proviene más bien por el clima político entre los partidos y por la problemática común que se presenta, el tema se promovió también por el repentino cambio del delegado del ISSSTE, Guillermo Villa, dejando a un responsable fuereño como interino, lo que observamos los colimenses como un grave error político del Gobierno federal, debido a que analizamos que está metiendo manos en las delegaciones en el estado de Colima, quizás sin consultar al Ejecutivo estatal, y si es así, es lamentable que Peña Nieto no tenga conocimiento porque en realidad nada le favorece a la sucesión presidencial.

Porque quitar al delegado del ISSSTE sin designar a otro es un error garrafal, porque según los comisionados que vinieron a removerlo le darán otro cargo a Guillermo Villa, pero nacional en esta misma dependencia, y si es buen funcionario, ¿para qué removerlo?, y lo que es peor, dejan a un encargado de la delegación que nadie conoce, lo que significa que en política significa “se les hizo bolas el engrudo”, no plancharon bien esta jugada, como tampoco lo han hecho en la designación de otros delegados federales aquí en Colima, pretendiéndolo hacer al margen del Gobierno del Estado y provocando problemas políticos y sociales a la entidad, esto definitivamente es un grave error político presidencial, le complican mas el escenario nacional al PRI para el 2018.

Pero volviendo al tema sobre el cambio en el gabinete estatal, Nacho Peralta desde que inició su administración estatal en su primer mensaje a la sociedad y en forma directa les advirtió a sus secretarios al momento que hizo entrega de sus nombramientos, les dijo: “Estamos comprometidos todos por un mejor Colima, todos y cada uno de nosotros estamos obligados a dar buenos resultados, todos seremos evaluados permanentemente, los buenos resultados serán la mejor carta que tendremos para mantenernos en el equipo y cada año valoraremos”. El primer cambio se hizo en seguridad y el segundo en Sedescol, y ahora, la especulación, señalan a tres secretarios que afirman no llegarán al final del presente año, por lo que tendrán que redoblar esfuerzos en estos meses para su permanencia.

Entre estos supuestos cambios aseguraban que ya se había dado el cambio de la titular de Movilidad, Gisela Méndez, sin embargo fue ella misma la que desmintió este comentario que se difundió en redes y en los medios, el problema de esta dependencia es que es muy compleja, polémica, por los diferentes intereses económicos y políticos que se generan de los grupos de transportistas y empresariales, sin embargo, según los mismos usuarios, taxistas y distribuidores de autos, es que los problemas se agravaron desde que suspendieron los permisos para circular sin placas, ya que en todo el país se otorgan y se evitarían las aglomeraciones porque aseguran que duran hasta 15 días para un cambio de propietario y al no permitir permisos para circular sin placas, los vehículos de carga o particulares deben estar guardados, además el Gobierno del Estado deja de ganar cerca 700 mil pesos mensuales por la expedición de dichos permisos, que ahora van a parar a otros estados vecinos, ya que aquí mismo, en Colima, por esta problemática estatal hay gestores de otras entidades para solicitar permisos de los estados vecinos que son válidos en todas las entidades, lo que es un error político y administrativo la suspensión de estos permisos aquí en Colima.

Gisela Méndez es experta en temas de transporte público, ni duda cabe, pero la problemática y el rezago es de hace años, pues simplemente esta secretaría no ha resuelto mi problema que les he planteado siete veces, y por escrito, pidiendo que me den de baja un camión urbano de servicio público que circula a mi nombre pero que lo vendí hace cerca de 15 años, y que por errores administrativos en esa dependencia continúa apareciendo como si el suscrito fuera el propietario, pero lo curioso es que sigue circulando por las calles con placas a mi nombre en servicio público y nadie lo para desde ese tiempo, y menos yo lo puedo parar, ojalá no provoque un accidente aparatoso, urge quizás más supervisión operativa porque en el interior del camión publiqué mi número telefónico para las quejas y hasta la fecha me hablan para denunciar a los choferes. Definitivamente buen paquete tiene Gisela, y seguramente estos problemas los resolverá como lo está haciendo con muchos otros.

Comentarios