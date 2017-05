Diputado atenderá reclamo de apicultores en venta de miel falsa

Infoecos/Armería.-

Tras la preocupación de los apicultores del estado por la venta de miel falsa y por el uso indiscriminado de agroquímicos en el campo, el diputado local Eusebio Mesina Reyes comentó las acciones que habrán de realizar por el caso de la miel falsa.

Dijo que en lo particular se entrevistó con Ulises Meneses, un apicultor representativo del municipio.

“Le pedimos información de lo que estaba pasando con los productores de miel, y sí hay una preocupación de todos los apicultores del estado, en relación a productos que están vendiendo como miel y que realmente no lo es. Es un producto elaborado con procesos químicos; hablamos con el jurídico (del Congreso) para analizar las acciones a realizar. Si hay necesidad de realizar una observación o algún punto de acuerdo para que Profeco pueda verificar todos aquellos productos que estén engañando al consumidor, pues la información que viene en el envase no dice que es miel de abeja, pero sí ponen una imagen donde aparece la abeja y donde está trabajando la miel, es decir, todo el sentido del producto conduce al consumidor a que es un producto original de miel de abeja y no lo es, pues es un producto compuesto que lo que menos tiene es miel de abeja, es decir, hay una imagen tendenciosa”, señaló.

Mesina Reyes reiteró que en el tema de la venta de miel falsa sí están trabajando con el departamento jurídico del Congreso.

“Nos habíamos entrevistado una vez con Ulises, nos mandó información por ahí y no sé qué pasó, pues le pedimos información para trabajar con ellos, que son los expertos, y nosotros poner la parte jurídica para generar alguna iniciativa que pueda protegerlos a ellos como productores y al consumidor. Ya lo platicamos con el jurídico y vamos a retomar el punto”, informó.

