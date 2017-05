Reaparece jefe de escoltas presuntamente ligado a asesinato en Tamaulipas

El jefe de escoltas, (hasta el año 2014) del ex gobernador Egidio Torre Cantú, reapareció ante los reflectores después estar casi tres años “oculto” tras ser vinculado presuntamente con el asesinato de Salvador Haro Muñoz, Jefe de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Se trata de José Manuel López Gijón, jefe de seguridad del ex gobernador de Tamaulipas, quien volvió a la escena pública acompañando al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, durante su visita que realizó a esta entidad para la presentación de su libro “La Fuerza del Cambio”.

López Gijón dejo su cargo en el gobierno de Egidio Torre, en Mayo del 2014, después de que presuntamente lo implicarán elementos de la Policía Estatal Acreditable, en la muerte del jefe de inteligencia.

En su momento se informó que el Ejército detuvo al menos a 10 efectivos de la Policía Estatal Acreditable por “poner” al Jefe de Inteligencia de Tamaulipas, Salvador Haro Muñoz, para que lo asesinaran sicarios de “Los Zetas”, y los detenidos presuntamente vincularon a López Gijón en este asesinato.

A López Gijón primero, se le vio en un torneo de pesca en Mazatlán, Sinaloa, después en una Cabalgata que realizó Moreno Valle, entre Altamira y Aldama acompañado por la Diputada Elba Valle.

El pasado viernes acompañó muy de cerca Moreno Valle en su gira por Ciudad Victoria, e incluso, hizo funciones de fotógrafo cuando había militantes de Acción Nacional y del PRI que buscaron tomarse fotos con el ex mandatario de Puebla.

Durante el evento donde estuvieron ex directores de gobiernos estatales y municipales, ex ministeriales que aún trabajan en gobierno, no pasó desapercibido el comportamiento del ex escolta del ex Gobernador Egidio Torre.

Hoy, menos tenso, más abierto y con disposición para permitir el acceso a la prensa, José Manuel López Gijón, ha acompañado desde hace un año a Rafael Moreno Valle.

Sin embargo, el equipo de Moreno Valle negó categóricamente que López Gijón trabaje para el ex gobernador.

Antes de las escenas, Rafael Moreno Valle Rosas, se pronunció en Tamaulipas, a favor de que en el 2018, se conforme “un gobierno de coalición y les pidió a los legisladores federales tener voluntad política para establecer en la Ley Electoral, la ¡gura de la segunda vuelta en la elección Presidencial del próximo año.

