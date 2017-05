Sociedad del conocimiento: ¿Quiénes son los ejecutados?

El número de personas ejecutadas a últimas fechas ha descendido a nivel nacional, también ha sucedido en Colima, pese a la baja, según los rotativos nacionales seguimos ocupando lugares pocos honorables en este rubro, en un estado donde los colimenses sabemos vivir, convivir y trabajar, lamentablemente hay no solo una cultura de fomento hacia a la violencia, sino que sufrimos las consecuencias globales; además de carecer de una estrategia a nivel estatal desde los gobiernos que antecedieron a JIPS.

En la población hay una total desconfianza en las diversas corporaciones policiacas, los ciudadanos, entre comentarios, afirman que fácil el 90 % de los elementos están vinculados o tienen relación con el crimen organizado, y que el restante 10 % mejor no se meten en broncas. Además, cuando los elementos policiacos actúan, demuestran no solo desconocimiento de protocolos, sino de salvaguardar en primera instancia la vida de los ciudadanos.

El ejército y más lo marinos son bien vistos por la población para el combate, pero hay una molestia de la sociedad, que tengan ellos que hacer labores policiacas cuando su misión es otra, máxime en un estado pequeño, con elementos policiacos suficientes, con todo tipo de policías, con apoyos federales, estatales y municipales.

Los colimenses miran los patrullajes de las fuerzas castrenses y rumoran en diversas colonias y barrios que si el ejército y marinos van a participar, de una vez hagan el trabajo correcto y no solo se gasten el dinero y gasolina dando vueltas, exhibiendo equipo y armamento que solo terminan espantando al turismo, ya que está comprobado que sus operativos realizados hasta la fecha no dejan nada. El Procurador sabe lo que tiene que hacer para que haya tranquilidad, y lo sabe hacer excelente, más de un ciudadano cuestiona: ¿por qué no actúa?

Ya es de conocimiento popular en los mercados, barrios, cafés, bares, que la gran mayoría de los ejecutados viven en las colonias del norte de la ciudad, en especial en una sola zona (en su gran mayoría desconocidos); los descuartizados en la parte sur de la capital y pocos en el centro. Otro tema que la propia ciudadanía conversa es sobre quiénes son los tendederos, halcones y sicarios.

Estos últimos señala la población que son jóvenes, con poco o nada de estudio, que por su ignorancia, abandono y por un poco de dinero venden, asesinan a quien no les ha hecho nada, y, en el peor de los casos, ni conocen. A estos muchachos nadie les ha dicho que por lo poco que cobran, otros se llevan una gran cantidad de dinero, pero que hay un error: ellos lo pagarán con su vida.

Otro tema: ¿los ejecutados o descuartizados son por el crimen organizado? Indudablemente algunas células del crimen organizado lo realizan, pero criminalizar todos como partes del narcotráfico es grave, máxime cuando desde hace meses circula la versión en lugares concurridos y oficinas que algunos andaban de infieles o andaban con casadas o casados, y esta última versión el pueblo comienza a juzgarla como una verdad, que el pleito de la plaza solo es una cuestión del pasado.

Una gran verdad, el gobernador José Ignacio Peralta y su secretario de Gobierno Arnoldo Ochoa están al pendiente, se reúnen, evalúan constantemente las acciones, pero si quieren que la violencia pare, deben taparle de nuevo los ojos a la estatua Isis (Egipto); Temis (griegos) y dejar que Atenea actúe.

Para despedirme. Últimamente se han visto excelentes las secciones 6 y 39 del SNTE ante sus agremiados, en no permitir que las conquistas laborales se vean afectadas; Héctor Prisciliano y Heriberto Valladares demuestran con hechos su energía. La presencia del gobernador JIPS en el desayuno de la Sección 39 lo fortalece, sintió cómo su magisterio está con él, lo quieren, respetan, pero no pierden su confianza y fe en su palabra.

Comentarios