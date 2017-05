Antorchistas de Colima reprueban represión de militantes en Morelos

Infoecos/Colima.-

Integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Colima manifestaron su solidaridad hacia los pobladores de Totolapan, Morelos, en contra de la actitud represiva por parte del gobernador Graco Ramírez Abreu, señalando que el pasado viernes, elementos del mando único se apostaron en la mencionada población para evitar que los lugareños protestaran por el inicio de la construcción de un mercado en un terreno donde aseguran, en conjunto con el instituto de Geofísica de la UNAM, hay vestigios arqueológicos.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Verónica Francisco García, Itzel Sarahí Rojas Rivera y Erika Corona Martínez, integrantes de la mesa directiva del Movimiento Antorchista en Colima.

Señalaron a la presidenta municipal del lugar, María de Jesús Vital Díaz, que por imponer la construcción mandó desalojar a mil 500 habitantes de la población de Totolapan.

Recalcaron la actitud represora del gobernador Graco Ramírez, que a través de su secretario de extracción perredista, Matías Quiroz, han estado presionando a los antorchistas morelenses, que encabeza Soledad Solís.

Ante eso los pobladores solicitaron que se diera cumplimiento a la recomendación emitida, es decir que se abriera el terreno para ver si hay túneles o no, en el entendido, que, de encontrarlos, se construirá un museo y de no haberlos, se comprometieron a aceptar la construcción del mercado, no obstante, por sus intereses económicos y por soberbia y sordera políticas. Argumentaron que la presidenta municipal no hizo caso de las recomendaciones de la UNAM, para poder dar inicio a la obra en complicidad con el Gobernador Graco Ramírez. Mediante un despliegue aparatoso de máquinas y cientos de policías, en una abierta provocación a la voluntad del 92% de la población que rechaza esa construcción por sus vestigios arqueológicos.

La Dirección Nacional del Movimiento Antorchista niega rotundamente las acusaciones de la alcaldesa Vital Díaz, también perredista, sobre de que militantes de su organización provenientes de Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco estaban presentes en Totolapan.

Finalmente, los antorchistas de Colima responsabilizan al gobernador perredista Graco Ramírez, de la integridad física de todos los participantes en esta protesta, desde su arranque hasta su conclusión.

Comentarios