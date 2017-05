Política y autoridades con poca credibilidad

Infoecos/Colima.-

En la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enccívica) 2017-2023, proyecto desarrollado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Ayizdé Anguiano Polanco, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado (IEE), destacó los datos que sustentan la poca credibilidad que los ciudadanos tienen de la política y de sus autoridades.

“En el Informe-País para la Construcción de la Ciudadanía (2011-2015), elaborado por el IFE y el Colegio de México, se destacan tres resultados principales: altos niveles de desconfianza, participación limitada de la ciudadanía en asuntos públicos y desafección generalizada por el actuar de los políticos”.

(Este estudio se generó a partir de una encuesta aplicada a una cantidad representativa de ciudadanos a nivel nacional y de un estudio focalizado dirigido a indagar sobre las asociaciones ciudadanas y sus redes de colaboración, elaborado por un equipo de reconocidos especialistas en el ámbito de la investigación social)

En este contexto, la consejera electoral comentó que a partir de estos resultados, el INE buscó mecanismos para revertir la “debilidad” de la cultura democrática y para ello presentó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enccivica) 2017-2023, que busca la “recuperación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía”, resaltó.

Admitió que este es un enorme desafío que no puede generar solo el INE, sino que implica la participación de múltiples actores del Estado y de la sociedad civil, donde la “debilidad de la cultura democrática” se expresa en la distancia que separa a la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones sobre la vida pública, la desconfianza en el cumplimiento de las normas y el desencanto de los resultados entregados por las instituciones públicas.

“El objetivo superior de la Enccívica es el de crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía se apropie del estado público en un sentido amplio y contribuir con esto al fortalecimiento de la cultura democrática”, expuso.

Anguiano Polanco refirió que los datos estadísticos demuestran en contexto, que la desigualdad en un factor que se debe resolver porque se coloca a México como uno de los 25 países en el mundo con mayores niveles de desigualdad.

LA consejera puntualizó que en el apartado de Impunidad, México se ubica en el segundo lugar entre 50 países con mayor nivel de impunidad ya que el 95.5 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes y además el 61 por ciento de las víctimas de un delito no lo denuncian.

Anguiano Polanco indicó que las cifras demuestran que solo el 4% de la población ha realizado una solicitud de información, el 60% de los encuestados admiten que no les interesa o no han necesitado datos y 68 por ciento manifestó que si llegarán a solicitar información, no confiarían en el resultado obtenido fuera verídico.

Finalmente, la consejera lamentó que el rubro de la “Confianza Interpersonal” la encuesta arroja que el 77 por ciento de los mexicanos considera que “no se puede confiar en otras personas”; mientras que en el ámbito de la confianza interinstitucional, no confían en los partidos políticos, los políticos, ni en los sindicatos, además de que tampoco se confía en los vecinos y a veces ni siquiera en otros miembros de la familia.

