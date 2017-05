Red Política: Para no dejar en el tintero

PARA QUÉ ir a EE. UU. a buscar homofóbicos e intolerantes si en México, en Colima, hay bastantes. Y no son gringos precisamente. Y es que algunos de esos tipos que se esconden con el rostro de la hipocresía y la cobardía vienen agrediendo al director de Ecos de la Costa solo porque comete el “delito” de vestir y lucir de manera diferente. La denuncia que acaba de hacer Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez de que ha sido agredido por su forma de vestir, aretes y opinión, es el reflejo de una realidad oculta: en el estado y en el país hay bastantes individuos mexicanos que discriminan y son intolerantes. Hay que detectarlos y eludirlos, pero también condenar y denunciar, porque constitucionalmente está prohibido todo tipo de discriminación. No tienen por qué sentirse superiores o asustarse de los demás. Y si es así, que se vayan a Estados Unidos u otro país donde hay muchos de la raza “aria”.

CON LAS cifras que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales indican una disminución del 32.7 % en homicidios dolosos en abril pasado en relación a marzo, y una reducción del 41.07 % respecto de abril del 2016 y del 50 % en el número de víctimas, se confirma que la guerra por la plaza está bajando de intensidad debido al eventual retiro de integrantes de los dos grupos de la delincuencia organizada en disputa. Sin embargo, siguen en aumento los robos en casas-habitación, de autos y en negocios, indicadores en los que las policías tienen que intervenir más con verdaderas medidas o acciones de prevención y hacer a un lado la simulación.

LAS CONSTANTES manifestaciones de agradecimiento y de reconocimiento que hacen a Gabriela Benavides Cobos indican que es una de las alcaldesas o alcaldes más estimadas y queridas por los manzanillenses. Por eso no es raro escuchar, por ejemplo, a América Georgina Campos decir que el programa de Miércoles Ciudadanos que implementó la Alcaldesa de Manzanillo deja muchos beneficios al resolver las peticiones de la gente, sobre todo de la que menos tiene: “(…) nos ayuda mucho a resolver los problemas; ojalá que siga así, atendiendo a la gente. Estamos muy agradecidos con Gabriela Benavides”, señaló esta porteña. Estas respuestas de apoyo y agradecimiento de los manzanillenses se deben, sin duda, al espíritu de trabajo y de servicio que tiene la Alcaldesa de Manzanillo.

ALGO no se está haciendo bien para disminuir la violencia intrafamiliar, en particular la que se ejerce contra las mujeres. Y es que se informó que del 1 de noviembre de 2016 al 15 de marzo del 2017, Colima registró 566 reportes de casos de esta violencia, es decir, cuatro casos diarios. Y seguramente son más porque este dato es tan solo lo que informan las autoridades en base a las denuncias. Me parece que deberían empezar por cambiar los esquemas o el enfoque de los programas, de tal manera que, por ejemplo, las acciones para sensibilizar sobre el tema sean redirigidas también a los hombres. Las mujeres ya tienen suficiente conciencia sobre el tema.

MIENTRAS el presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso local, Joel Padilla Peña, dice que es muy pronto para pedir la destitución del secretario de Educación, Óscar Hernández Rosas, por ser prepotente, dañar los derechos de los trabajadores y proteger delincuentes, se dio una manifestación más de que esta conducta es real y está ocurriendo en la Secretaría de Educación, con los daños políticos que esto causa al gobierno priísta de JIPS. Y es que ahora el secretario de Educación dejó plantados a maestros del EMSAD y telebachilleratos en una reunión que ya habían pactado para hablar sobre la demanda de un bono. Los docentes lamentaron esta falta de respeto del funcionario, quien –denunciaron- envió a representantes al encuentro y argumentó que no asistía por “cuestiones de agenda”.

DESAFORTUNADAMENTE hay tecnócratas iluminados que piensan que pueden gobernar, aunque lo hagan desde el escritorio, como lo han hecho toda su vida laboral. Y es que resulta que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, dice que no se descarta para ir por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Entiendo que lo hizo por aquello de que es hijo de un insigne colimense, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Sin embargo, el argumento para tratar de llegar a esos vuelos es que este funcionario federal, quien, por cierto, reniega de su origen colimense, señala que debido a sus logros, “los analistas me colocan como un potencial candidato a la Presidencia de la República”. No sé si se la creyó en serio, pero este renegado anda ya en su campaña acudiendo e interviniendo en cualquier espacio y foro que se le presente o le ofrezcan. Lo niegue o no, pero es claro que anda usando recursos públicos para su sueño político personal.

LOS TARJETAHABIENTES bancarios deben tener muy presente que, efectivamente, ninguna institución financiera puede poner trabas para cancelar la tarjeta de crédito, solo basta con que se liquide el saldo pendiente, aunque hay casos en los que los bancos hacen lo que sea para retener a su cliente. Al respecto, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicio Financieros (Consudef) explicó que ninguna institución tiene el derecho de retener una cancelación, a menos que el cliente tenga un saldo pendiente. En este sentido, recomendó a los clientes insistir a los bancos para que les otorguen su folio de cancelación, como lo exige la ley, y en caso contrario los exhortó a asistir a las oficinas de la Condusef a levantar una queja, misma que podría derivar en una multa. Tampoco deben olvidar que es obligatorio que el banco le envíe una notificación al cliente sobre la cancelación de la cuenta, lo cual resulta muy importante. Con los bancos hay que andar con pies de plomo si no quieren ser timados.

Mis correos para comentarios o sugerencias: raulmerced@hotmail.com y traka60@yahoo.com.mx.

