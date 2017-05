Amenaza Gignac con dejar el futbol mexicano

Ciudad de México.-

El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, publicó en su cuenta personal de Twitter un mensaje donde amenaza con dejar el futbol mexicano debido a las múltiples ”mentiras” de las que se considera víctima, luego de que fuera criticado por enfrentarse aparentemente con un periodista deportivo, quien señaló al futbolista de haberlo ”golpeado por la espalda”, situación desmentida por el propio André-Pierre.

El galo expresó su molestia por las acusaciones tras perder junto al combinado de Tigres de la UANL la final del torneo Clausura 2017 de la Liga MX ante Chivas de Guadalajara.

“¡Qué lástima que no te aventé la botella! No soy perfecto y tengo muchos defectos y si por culpa de la prensa me tengo que ir de México, me iré… Cansado de escuchar mentiras”, publicó el jugador en la red social antes señalada.

“¿No puedes entender la tristeza y el enojo de un jugador después de una final perdida? Estabas atrás de mí, siguiéndome, gritándome como un producto, un animal”, indicó también el atacante.

Sin embargo, previo a mostrar su disgusto, el número “10” felino señaló que se encuentra ya en su natal Francia, donde tomará unas vacaciones. Además, felicitó a Chivas por coronarse campeón por decimosegunda ocasión en su historia.

