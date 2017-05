A media semana: Elección cerrada

Tal como lo vaticinamos semanas atrás, parece que la contienda electoral donde se renovará la gubernatura en el Estado de México tendrá un final de pronóstico reservado entre Alfredo del Mazo Maza (PRI) y Delfina Gómez Álvarez (Morena), quienes, según la última encuesta difundida este lunes pasado por SDP Noticias, se encuentran en un empate técnico, perseguidos lejanamente por Juan Zepeda (PRD) y sorpresivamente desfondada hasta el cuarto lugar Josefina Vázquez Mota (PAN), luego entonces, a pesar que ya no son creíbles los estudios de opinión, este domingo los ojos de muchos millones de mexicanos estarán puestos en esa entidad sencillamente porque se considera será una especie de laboratorio de lo que pudiera suceder en la madre de todas las batallas del 2018.

Empero esta semana es crucial para los dos punteros, sobre todo para la pupila de Andrés Manuel López Obrador, pues el tabasqueño está presionando con todo para una posible declinación de última hora del perredista –que no quiere dar su brazo a torcer- y hasta impensablemente de la panista en aras de sacar al tricolor del gobierno mexiquense, y es que bien sabe la oposición que el empate beneficia al Revolucionario Institucional, pues es el único que cuenta con una estructura territorial que opera a la perfección el día de la jornada, por si fuera poco tiene el extra de recibir el apoyo de Peña Nieto y artimañas electorales en las cuales son expertos.

Por otro lado, lo que quedó comprobado es el descomunal desplome de los rojiblancos, nada más compare estos datos: Enrique Peña Nieto, en 2005, ganó con 22.84 % de diferencia al PAN, y Eruviel Ávila Villegas, en 2011, obtuvo la gubernatura con 41 puntos más que el PRD, así de claro. Supongo que estos números deben tenerlos sumamente preocupados, porque aún en el hipotético caso de triunfar, estarían perdiendo cientos de miles de votos que les harán falta para el siguiente año, sumado que tienen a un Peje fortalecido que ha sabido abanderar el descontento social derivado de los gasolinazos, ¡vaya!, hasta Margarita Zavala los derrotaría en estos momentos. Así que está en chino que retengan Los Pinos. Al tiempo.

Da tristeza aceptar la inocultable inseguridad que vive Colima: ejecuciones todos los días, cuerpos desmembrados, y ahora peor con la nueva modalidad de personas desaparecidas (10 en dos semanas), que lamentablemente, y con el paso de los días, nada halagador se espera, tal como sucedió con el joven repartidor de pollos en Manzanillo, aunque ayer apareció uno de los jóvenes villalvarenses.

Algo urgente se tiene que hacer, si es necesario remover de nuevo a los titulares de los cuerpos policiales, no le debe temblar la mano al gobernador, les depositó la confianza pero no han dado lo que se esperaba de ellos, los números hablan por sí solos, además no vemos ninguna estrategia especial, ni las clásicas, que eran los retenes de revisión; muertos, más muertos y no hay detenidos, menos que informen que hayan desarticulado alguna banda.

Mientras, la pasarela de los alcaldes al Congreso del Estado no pasó de eso, sirvió para maldita cosa, nada positivo se obtuvo, la pura quejadera y “pior” tantito, según los 10 ediles, en todos sus respectivos municipios los índices delictivos van a la baja, ¡hágame el recavor fabron!

En materia preventiva estamos estancados, tuvo que entrarle al quite el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública al mando de Carlos Maldonado Orozco, quien, desde su trinchera, ha tratado de aportar su granito de arena, un acierto que le reconozco, que tiene bien presente que en esta chamba le tenemos que entrar todos, la situación no está como para echarle más gasolina al fuego; comento porque el domingo pude comprobar en unas escenas cómo está descompuesta nuestra sociedad, cito de ejemplo Manzanillo: tras el campeonato obtenido por Chivas, se reunieron aficionados en la glorieta del “Velero”, hasta ahí todo bien, pero lo que debería ser una fiesta, alegría, ipso facto se convirtió en desmanes, puesto que empezaron a agredir a cuanto vehículo tenía la desgracia de pasar, sin importarles que trasladaran mujeres, niños o familias completas, era inconcebible ver las ganas que tenían de voltear un camión de transporte urbano con el peligro; en tanto, la seguridad pública brillando, como siempre, por su ausencia… Dijo la primera edil de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, en su comparecencia reciente ante legisladores, que ella solo contaba con una escolta personal y no era agente de la Policía; falso. Hace cuando mucho un mes me hicieron llegar varias fotografías cuando asistió a la feria de Aguascalientes, ahí en la plaza de toros se mira perfectamente a los gendarmes en activo que trae de guardias, si gusta le puedo hacer llegar las imágenes… Finalmente comenzó la remoción de funcionarios federales en Colima, la semana anterior le correspondió turno al excelso delegado del ISSSTE, Guillermo Villa Godínez, el mismo que ciertos columnistas políticos lo colocaron casi en un altar para adorarlo, los mismos de siempre, ahí están las hemerotecas, claro, porque recibían sus prebenda$, al grado que lo ponían como el más eficiente de todos, daban a entender que la dependencia le quedaba chica, es más, casi quitaban a Nacho para ponerlo como gobernador, pero en la realidad las clínicas sufrían carencias de lo mismo de siempre, falta de medicamentos e insumos, además, como sello especial de su gestión, como nunca se dio el tráfico de asignación de plazas laborales a sus allegados, tan les urgía a sus superiores moverlo que hasta nombraron encargado del despacho. De las supuestas fiestas exóticas que hacía en su cabaña al norte, allá por donde se está secando una laguna, y en las playas del puerto, es otro boleto muy particular que no viene al caso… La vox populi comenta que siguen otros maristas que se la han pasado nadando de muertitos sin subirse al proyecto de JIPS.

