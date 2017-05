Sesiona Cabildo Infantil; demandan profesionalizar la seguridad pública

Infoecos/Cuauhtémoc.-

Este martes, en las instalaciones del Centro Cultural Cuauhtémoc, se efectuó la octava sesión ordinaria del Cabildo Infantil 2017, con la presentación de ponencias sobre la sana convivencia como forma de relacionarnos entre padres, familia, escuela y comunidad.

En uso de la voz, la síndico municipal por un día Galilea Iratze Cárdenas Magaña, alumna de sexto grado de la Primaria J. Concepción Rivera Mancilla, de Alcaraces, propuso prescindir del uso de bolsas de plástico para evitar la acumulación de grandes cantidades de basura que contaminan el medio ambiente. Conminó a las autoridades a llevar talleres en las comunidades, donde se enseñe la separación de la basura y la elaboración de compostas, comprometiéndose además como autoridades, a recoger estos desperdicios por separado (orgánico e inorgánico) y aprovechar las acciones del reciclado.

La misma síndico municipal por un día habló sobre los derechos de los niños y niñas, señalando que hace falta su promoción para que los niños los comprendan y los hagan valer. Propuso que en el municipio se publique un periódico de los niños en forma mensual para promover sus derechos y deberes, reforzado todo ello con obras de teatro en las escuelas y jardines públicos en donde se toquen estos temas educativos, así como la colocación de una línea telefónica para que puedan denunciar cuando son víctimas de maltrato, y reciban el apoyo de las instituciones, e incluso que se integre una escuela para padres en donde les digan cómo cuidar y educar a sus hijos en un ambiente de amor y armonía.

El niño regidor Salvador Elizondo Flores habló de la urgencia de establecer un proyecto de seguridad integral para la sana convivencia. Por ello, dijo, es necesario instalar un módulo en el cual se puedan recibir todas las quejas de violencia o maltrato, especialmente si ésta es ejercida contra niños o mujeres. Indicó que ante la descomposición del tejido social se deberá acudir a la buena experiencia y voluntad de los abuelos y personas responsables de la comunidad, docentes, líderes morales y de buena voluntad para rescatar lo más valioso de nuestra patria: niños y jóvenes.

A los padres de familia les dijo que tienen un compromiso ante la sociedad de entregar a sus hijos como personas exitosas y moralmente sanas para contrarrestar el desgaste que se ha vivido en las últimas décadas como consecuencia de la indiferencia del estado mexicano de asegurar para las familias ambientes seguros, salarios suficientes y poner un alto a la venta de drogas y la corrupción que permea en todos los ámbitos de la vida nacional.

“No queremos pasar al exilio como las generaciones de la angustia y el miedo, deseamos volver a transitar como lo hacían nuestros padres en aquel Colima del que aún tienen memoria, donde se vivía de manera tranquila, sin zozobra y sobre todo, nadie mendigaba el pan de cada día”.

Por ello, el regidor niño Salvador Elizondo propuso la profesionalización del cuerpo de seguridad municipal, aumentar y apoyar públicamente las acciones del cuerpo de trabajo social del DIF para que de manera efectiva, sin miedo, “a que a lo mejor no van a votar por mi partido”, se sancione y se aplique la ley con todo rigor a todos los padres de familia y tutores que no cumplan sus deberes ciudadanos que les demanda la ley y las normas para el cuidado de sus hijos, pues el municipio es libre y sus autoridades son las más comprometidas de salvaguardar y apoyar a la familia tal y como se instituyó a los inicios de esta patria mexicana. “Porque sin familia no hay comunidad, sin comunidad no hay población, sin población no hay estado y sin estado tampoco hay patria, es por eso que digo viva la familia”.

Como éstas, se continuó toda una serie de propuestas, de las cuales, dijo durante su participación el alcalde Rafael Mendoza Godínez, se tomó nota, pues refirió que para el gobierno municipal que encabeza es de vital importancia escuchar a los niños que en un futuro no lejano serán quienes tomen las riendas para lograr un desarrollo pleno del municipio.

Mendoza Godínez agradeció al cuerpo de trabajo del DIF Municipal, organizador de este evento, y felicitó la participación de la presidenta municipal por un día, Alison Celeste Lázaro Verduzco; la síndico infantil, Galilea Iratze Cárdenas Magaña; los regidores Salvador Elizondo Flores, Judith Alejandra Sánchez Bonilla, Mitzy Susana Hernández Muñoz, Miranda Giselle Centeno Caballero, Arely Itzel Alcaraz Ávalos, Irving Javier Sánchez Contreras, Mariela Alejandra Valadez Gutiérrez y Leonardo Álvarez Mancilla, así como a la secretaria por un día Paulina Tapia Alonso.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Marily Mendoza Godínez, indicó que esta actividad forma parte de la celebración social de los niños, en el marco del 18 Aniversario de la conmemoración sobre los derechos de la niñez, con el propósito de proporcionar el espacio para la participación infantil y su involucramiento en todos los asuntos que les afecten.

Recordó que este Cabildo Infantil 2017 tiene como objetivo también que los menores alcen la voz para que las autoridades los escuchen y apoyen en la solución de los problemas que aquejan en su entorno familiar, escuela y comunidad.

Al dirigirse a los integrantes del Cabildo Infantil, les dijo que su participación en este evento no es una casualidad, “se lo ganaron y es una motivación a su aprovechamiento y buen desempeño escolar”.

Comentarios