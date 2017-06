Son cinco los árbitros de voleibol más confiables en Colima

Infoecos/Colima.-

El resultado de la encuesta entre entrenadores, jugadores, funcionarios, directivos y público en general, arrojó que en Colima son cinco los árbitros de voleibol en quienes la gente más confía para realizar su labor: Rafael Magaña Preciado, Ernesto Iván Trujillo, Jaime Ávalos Delgadillo, Raúl Martínez Gutiérrez y Bernardo Celis Vargas.

Los argumentos que se esgrimieron para sustentar sus votos fueron: por capacidad, por experiencia, por pitar encuentros completos, (no poner puntos de más), por el control que tienen sobre los jugadores, por su ética, por su trayectoria, y porque para ellos es más importante entregar buenas cuentas que obtener un recurso.

Los encuestados se trata de entrenadores de la talla de Gabriel Larios, Eduardo Barajas, Oscar Cárdenas, Eduardo Castañeda, Ricardo Flores, José Luis Charro Arcega, Roberto Ávalos y Ángel Moreno. Así mismo los funcionarios que emitieron su opinión son Fernando Mendoza Padilla, Vladimir Pérez, y el exdirector del Incode David Ballesteros Peralta.

Votaron los directivos Alberto Morales Matambu, Mauricio Martínez Flores, Guadalupe Pérez Salazar y Jorge Eri Ávalos; los jugadores Diego Moreno, José María Salazar, Francisco Ávalos, Francisco Ortega, Marco Peña, Alejandro Quintero; los aficionados Bárbara Magaña, Cinthya Alcaraz, Ezequiel López, Jaime Hernández, Zoila Díaz, Briseida Castellanos; y los árbitros Carlos Jimenez, Eustaquio Mariz, Rafael Magaña y Claudia López.

Los razones para que otros silbantes no aparezcan aquí, aunque trabajan en la Comisión de Árbitros, son porque solo pitan por ganar dinero, por falta de capacidad, por falta de seriedad, por querer ser los protagonistas de los juegos, porque ya no ven, por creerse algo que no son, y porque nunca dieron el ‘estirón’ que se necesitaba en esta carrera.

