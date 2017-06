Faltan apoyos para entrenadores de voleibol: Hanz Silva

Infoecos/Colima.-

Los promotores deportivos voluntarios en Colima trabajan con mucha gente y poco apoyo, así lo considero Hanz Silva, entrenador de la Escuela de Voleibol Cobras que en la unidad deportiva Gil Cabrera de Villa de Álvarez atiende los martes y jueves a cerca de 40 entusiastas niños y niñas.

Con solo dos ojos, dos manos y dos pies, es imposible que nuestro entrevistado pueda atender a todos sus alumnos, y sin embargo se multiplica para ir de un lado a otro de la cancha, para instruir acerca del ejercicio que debe hacerse, de cómo lo deben efectuar, y de cuál será el beneficio que se obtenga cuando se haga una correcta ejecución.

Mientras entrena nos dice: “Estoy solo, como puedes ver, antes me ayudaba Fernando Shaggy Alcaraz, pero encontró un trabajo y pues lo aprovechó. Tenemos muchas necesidades, nos falta una red, nos faltan balones, acudí con Vladimir Pérez, que es el director de Deportes, le pedí solo una malla, y me dijo que no hay recursos.

“En el grupo de Novatos hay dos niñas que con empeño intentan mantener la pelota en el aire, son Lizeth y Dayana, a la primera le sobra entusiasmo y fuerza, pero aprende rápido, a la segunda le falta fuerza, pero es obediente, y con tenacidad seguramente pronto irá tomando confianza y superándose en el bonito mundo del deporte”.

Hanz camina a checar lo que hace su grupo avanzado, luego regresa y observa la forma cómo sus alumnas realizan el golpe bajo, el voleo y el remate, e indica a sus alumnas que si desean tener éxito en la vida deben trabajar muy fuerte y seguir los consejos de los mayores. Por último se despide y nos dice: “Y cada vez me llegan más, ni modo de decirles que no”.

