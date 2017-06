La Dirección de Pensiones opera como una caja chica

Lo peor que podría pasar en Pensiones es no hacer nada: JIPS

Infoecos/Colima.-

Tras conocerse la situación que enfrenta el Gobierno para el pago de las pensiones, Ignacio Peralta Sánchez aseguró que “lo peor que podemos hacer, es no hacer nada. Si seguimos como vamos en el sentido inercial, entonces en algunos años quebrará el Gobierno del Estado, y no se podrá pagar, no digamos las pensiones, sino no se va a poder pagar nada”, manifestó.

Ante las condiciones actuales y el panorama presentado por la Secretaría de Administración y Gestión Pública, el mandatario estatal aseguró que es necesario llegar a un gran acuerdo entre todos los involucrados que permita resolver el problema que actualmente se enfrenta.

“Lo que se tiene actualmente como Dirección de Pensiones no funciona como tal, se le está llamando de una manera incorrecta cuando en verdad sirve como una caja chica para los burócratas, lo que se hace es que se descuenta de las percepciones de los trabajadores una cantidad quincenal que se aporta a lo que se llama Dirección de Pensiones”.

“Sobre ese monto que se va ahorrando, los trabajadores pueden pedir un crédito, pero eso no es una pensión, es por eso que tiene que cambiar hasta de nombre y normar todo lo que tiene que ver con el ahorro de los trabajadores”, externó.

Insistió en que lo que realmente se requiere es un verdadero sistema de pensiones para evitar que, bajo el esquema actual, los jubilados y pensionados se sumen a la nómina, ya que esto terminará por llevar a la quiebra a los ayuntamientos y al Estado.

Ignacio Peralta reconoció que la situación es muy complicada y por lo tanto se debe hacer un llamado “a la responsabilidad para entender con mucha claridad que esto lo tenemos que hacer (modificar el sistema de pensiones) o de lo contrario las finanzas van a quebrar”, manifestó.

Opinó que en este sentido los más interesados en la reforma deberían ser los jubilados y pensionados, porque tienen la expectativa de que a lo largo de los años la fuente de trabajo estará sana y seguirán recibiendo sus pensiones.

Bajo estas consideraciones, Ignacio Peralta ofreció que apoyará a la clase trabajadora y sindicatos para lograr una reforma seria y responsable a la Ley de Pensiones que realmente otorgue certeza y garantía de que no se quebrantarán las finanzas públicas.

Reconoció que la reforma dependerá mucho de la construcción de acuerdos, por lo que calculó que en breve se reunirán los representantes de los ayuntamientos, los diputados y los dirigentes de los sindicatos, para generar “un gran acuerdo que permita ya resolver un problema que ya es grave, estructural, profundo”.

