Perspectiva: Estado de México, elección de Estado

El domingo 4 de junio los mexiquenses tendrán la oportunidad de salir a las urnas a emitir su sufragio para cambiar el rumbo de ese estado o continuar en el redil priista; partido que se ha mantenido en el poder por 88 años y amenaza con continuar explotando la pobreza y las necesidades de millones de ciudadanos que siguen esperando que les haga justicia la revolución, una revolución que ya se agotó, que solo existe como bandera política de los priistas.

Alfredo del Mazo, del PRI; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Delfina Gómez, del partido Morena; Juan Zepeda, del PRD, y María Teresa Castell, que va en forma independiente, se han dicho hasta la despedida. Todos aseguran que tienen el triunfo en la mano, que ya es cuestión de tiempo. Pero las encuestas dan una contienda muy cerrada entre Delfina Gómez, del partido Morena, y Alfredo del Mazo, del PRI. Por lo que las cosas están calientes en ese estado y, si siguen las encuestas como hasta ahora, hay probabilidades de la alternancia.

Pero no canten victoria, el PRI hará lo que ha hecho por 88 años: comprar votos y aprovecharse de las necesidades de la población. Porque aunque ustedes no lo crean, y en medio de la industrialización del Estado de México, existen cientos de cinturones de miseria donde hay gente que no alcanza a dar las tres comidas; ni manda a sus hijos a la escuela porque no puede sostenerlos. O sea, en ese estado hay mucha pobreza. Por lo que la maquinaria oficial ya está bien aceitada. Y para eso ocupan un gran ejército de hombres y mujeres dispuestos a ganarse una buena lana en unos cuantos días, convenciendo a la gente más vulnerable, ofreciendo los bueyes y las carretas y repartiendo dinero a diestra y siniestra, dinero que sale de nuestros impuestos.

Ojalá los otros partidos tengan el dinero suficiente para poder vigilar miles de activistas que trae el PRI, comprando el voto, y los denuncien. En fin, estamos ante una elección de Estado, porque Peña Nieto no está dispuesto a perder la elección en su estado, porque sería un mal augurio para el 2018, considerando que tiene más de 11 millones de votantes que pueden inclinar la balanza para cualquier lado.

Pero si la última encuesta da la contienda cerrada entre priistas y morenistas, con Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, no nos cuadra la idea, pues siempre se consideró a Josefina Vázquez la que iba pisándole los talones al priista, pues los panistas no pueden creer que su candidata vaya en tercer lugar, cuando era y es la carta fuerte de los azules, dadas las aspiraciones presidenciales del presidente de ese partido. Pero aún faltan unos días para que los indecisos saquen sus conclusiones y se animen a votar por la opción que mejor les parezca; por lo que la moneda sigue estando en el aire.

Los mexiquenses tienen, como lo dije antes, que concurrir a las urnas y sacar a quienes les ha puesto el pie en el cuello por 88 años, los priistas. Los miembros del Grupo Atlacomulco no quieren soltar el poder, para seguir usufructuando en su provecho individual y familiar. Miles de millones de pesos se gasta el gobierno en la compra de votos en el Estado de México, más aún cuando está en juego la Presidencia de la República, porque esa elección del 4 de junio es preludio para el 2018, aunque no necesariamente el partido que gane la gubernatura ganará la Presidencia. Al tiempo.

RETAZO

De varios asuntos, ¿vieron la defensa que hizo el flamantazo dirigente estatal del PRI Rogelio Rueda Sánchez, a Mario Anguiano Moreno, cuando le preguntaron el por qué no ha actuado ese instituto para expulsarlo del partido, debido a los escándalos de corrupción en los que está envuelto el exmandatario? El dirigente no niega la cruz de su parroquia, pues sigue siendo anguianista de hueso colorado, lo quiere ver en la cárcel para que haya elementos para expulsarlo. ¿Será porque Rogelio ya dio lo que tenía que dar al frente del partido? Prácticamente en Colima el PRI está muerto. Para el 2018 se necesitan nuevos fríos, nuevas ideas, gente fresca. Hay muchos priistas que quieren y están capacitados para dirigir a un PRI que en estos tiempos está durmiendo el sueño de los justos. A Nacho le conviene ir viendo una buena reestructuración del PRI y de sus sectores, sobre todo cambiar la estructura de los comités seccionales y analizar a un buen dirigente de la CNC, en Colima, tenga contacto con la gente del campo y que conozca las necesidades de ese sector, tan golpeado y casi se acaba por falta de apoyos gubernamentales. LO DE CARRIZALILLOS no es de ahora. Lo que pasa que las autoridades dejan crecer los problemas, como sucede con la inseguridad y después ya no hallan cómo frenarlos. Desde cuando existen ranchos por el lado norte de Comala, y si es como lo afirman los medios de información, que se han construido pozos profundos y que ahora es posible que eso esté afectando la laguna de esa comunidad, puede ser. De lo que sí estoy seguro que ninguna autoridad ha vigilado eso, cuando es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, ¿habrá licencias de construcción? Buscaré al presidente municipal de Comala para saberlo, porque debe de hacerse lo que esté al alcance para que la laguna de Carrizalillos guarde agua. Es todo por hoy.

