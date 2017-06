El Poder Judicial, insensible a conseguir calidad de justicia

El Poder Judicial del estado de Colima, que por cierto tiene una baja calidad en la justicia que imparte, ha sido insensible en establecer condiciones adecuadas para mejorarla, no hay ninguna justificación, ni motivos para que ignore tantos llamados de la sociedad y de organizaciones civiles para que la mejore, abogados, incluso algunas organizaciones que trabajan de la mano con Gobierno del Estado se han dado cuenta de las fallas del sistema judicial, y a pesar de ello y los señalamientos que se le han hecho a través de medios de comunicación y redes sociales, el Poder Judicial se ve inmutable a este reclamo.

Uno de los problemas fundamentales que han originado la mala calidad con la que se imparte justicia en el estado es porque ninguno de los jueces y magistrados son evaluados tal y como lo establece la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la nación y todos estos actos quedan en la impunidad y no hay nadie que le puede exigir al Poder Judicial que cumpla con su deber de autoevaluarse o que incluso organizaciones civiles coadyuven para la evaluación de la calidad en el sistema de justicia.

La razón por la cual no lo quieren hacer, primero, es porque hasta la fecha nadie se ha animado a reclamar al Poder Judicial oficialmente y ante los tribunales de justicia tal omisión y, en segundo lugar, es porque los nombramientos de los jueces y magistrados que se les otorgan normalmente son por seis años, y si no se les evalúa, entonces, opera la ratificación tácita, lo que significa, en términos jurídicos, que si el poder público no los evalúa, se entiende que éstos han desempeñado su función con eficacia, con honestidad, con honorabilidad y con alta calidad; sin embargo los resultados dicen todo lo contrario. Es por ello que no existen procedimientos de evaluación y ni siquiera hay intentos de que se emita un procedimiento para lograrlo, aquí hay una complicidad al interior del Poder Judicial que perjudica a la sociedad.

La única interesada para que evalúen a jueces y magistrados es la sociedad, porque necesita contar con jueces confiables y un sistema de justicia que resuelva los problemas que le son sometidos bajo su competencia de manera imparcial; quien está ocasionando toda esta problemática y cuello de botella para que la justicia se imparta adecuadamente, principalmente el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, porque son ellos quienes deben de tomar las medidas adecuadas y evaluar a sus jueces para que puedan tener una diferencia de cuál es la calidad de justicia que están impartiendo. Por otro lado, la Asociación Estatal de Jueces tiene una función social y sus estatutos establecen la obligación que tienen como servidores públicos, de hacer respetar la Constitución, obedecer y aplicar la jurisprudencia, y en este caso los juzgadores no han hecho ningún reclamo y tampoco han pedido al pleno del tribunal que los evalúen, ¿cuál es el motivo?, posiblemente lo mismo que les ocurre a los magistrados, de que al no existir evaluación, todos serán ratificados, normalmente eso pasa. De todos los magistrados que hay ahorita en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, nueve de 10 han sido ratificados de por vida, falta uno que será seguramente ratificado -el 4 de julio del presente- esto significa que ellos durarán ahí cuando menos hasta que cumplan 75 años; imagínese usted el tiempo que dudaremos con la calidad de esa justicia. Es necesario que este problema se resuelva y que se empiece a legislar para que haya procedimientos a fin de evaluar a quienes integran el Poder Judicial.

