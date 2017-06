Políticamente Incorrecto

Se consiguió el milagro mexicano, las Chivas rayadas del Guadalajara son los nuevos campeones del fútbol mexicano tras 10 años de no serlo y 20 años de no coronarse en casa. No soy fanático de las Chivas, sin embargo debo reconocer que un equipo con puros mexicanos ha conseguido lo impensable: derrotar a las estrellas internacionales, a las carretadas de dinero y a los pronósticos de las casas de apuesta y analistas futbolísticos. Sí, mexicanos jóvenes campeones. Sin duda la juventud mexicana sigue dando muestras de ser positivamente diferente.

SANGRAMOS IGUAL

Todos nacemos de la misma manera, todos tenemos una madre y un padre, una línea de ancestros, un linaje, provenimos de la unión de un óvulo y un esperma. Así también morimos, todos lo hacemos, tarde o temprano pero lo hacemos. Tenemos miedos, tenemos angustias, tenemos sueños, tenemos ilusiones y fe.

El desarrollo de nuestras vidas nos va transformando y le va dando forma a lo que somos, nuestras experiencias van definiendo nuestros miedos y nuestros anhelos; nuestra familia va heredando nuestras creencias, nuestros valores y costumbres; nuestra educación redefine lo hasta antes adquirido, nos forma como individuos y configura nuestras inclinaciones políticas.

Entre lo alienado y la libertad de lo adquirido, poco a poco además de ser humanos nos transformamos en personas. La construcción de nuestros personajes nos va alejando del resto, nos va forjando identidad e individualidad. Es verdad que nuestro entorno condiciona y nos finca una configuración de valores que nos da identidad de otros grupos, pero también nuestras elecciones personales nos dan identidad con otros grupos sociales alternativos.

Sí, todos somos únicos, especiales y diferentes, tenemos nuestras historias, construimos leyendas, dibujamos ilusiones pero amamos igual. Dicen que los seres humanos somos solitarios por naturaleza pero sociales por conveniencia. Por eso, a pesar de ser un microscópico grano de arena en el universo, en nuestra necesidad de convivencia buscamos almas afines para agruparnos, relacionarnos, vencer nuestros temores, acabar con nuestras angustias, desarrollarnos, protegernos y hasta reproducirnos.

La identidad colectiva tiene tantos bemoles positivos como negativos, así como se pueden construir civilizaciones, arte y sus maravillas, los grupos pueden encontrar en los diferentes una amenaza a su estilo de vida y confort, por lo que lo más animal sale de nuestras entrañas y podemos ser tan crueles como para despedazar el autoestima de un igual o de acabar con culturas enteras; todo como resultado de ignorancia, intolerancia y miedo.

Las diferencias no nos hacen incompatibles los unos de los otros, sino que nos vuelven más humanos. Nosotros mismos al segregarnos, etiquetarnos y segregarnos, fomentamos violencia autoinfringida por separarnos del resto de la humanidad. Podemos ser diametralmente opuestos al de enfrente, pero somos todos igual de humanos, con los mismos derechos y obligaciones, sin importar nuestro sexo, raza, religión, sexualidad, ideología e identidad personal. Es momento de empezar a respetar al otro como si se tratara de nosotros.

La discriminación solo prueba nuestra arrogancia, una arrogancia que parte de la ignorancia, una ignorancia que parte del miedo. Vivamos y dejemos vivir, convivamos de manera armónica bajo el amparo de la ley y dejemos que cada quién haga con su vida lo que le plazca. Mucha sangre ya ha corrido por la absurda cobardía de aceptar la autodeterminación del otro. Al final, en la soledad de nuestra habitaciones y lo oscuro de nuestras recámaras, en lo agobiante de nuestros pensamientos y angustiante de nuestros miedos, todos lloramos igual, todos sufrimos igual, todos reímos igual, todos amamos igual, todos sangramos igual…

