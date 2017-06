Tinta Social: Se vale celebrar

Sin duda, el futbol soccer en nuestro país es un fenómeno que rebasa todo estrato social y que puede provocar toda clase de júbilo entre sus seguidores. Y es precisamente en una nación como México, donde lamentablemente estamos más acostumbrados a que las noticias de ocho columnas, como dirían los clásicos, refieran a hechos negativos, tales como asesinatos, accidentes, políticos corruptos, etc., donde una noticia de un éxito deportivo, aunque éste sea de un equipo local, se convierte en el escaparate de millones de compatriotas. Evidentemente en la jerarquización de temas de significancia nacional, sobre todo en el sentido del impacto en nuestra cotidianidad, el futbol seguramente ocuparía los últimos lugares, junto con cualquier otro tema de carácter lúdico. Sin embargo, una sociedad requiere de esos momentos de esparcimiento, de olvidarse por un momento que mañana deben levantarse temprano para conseguir la subsistencia del día; que deben cumplir con responsabilidades laborales, fiscales y cívicas; que tienen que volver a preocuparse por su familiar enfermo, etc.

Entonces cabe cuestionarnos ¿por qué en México nos enoja hasta que gente celebre algo?, ¿por qué las comparaciones maniqueas respecto a la gente que va a celebrar y la que va a protestar?, ¿por qué creer que el gusto por el futbol te hace intelectualmente inferior?, y ¿por qué utilizar el sofisma de que la gente que prefiere celebrar que protestar es algo que solo ocurre en México?

De acuerdo al Foro Económico Mundial, entre las 10 principales economías del mundo tenemos a países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Inglaterra, China, entre otras naciones. Generalmente, estos son los países con los que nos comparamos, aspiramos a ser como ellos. Entonces, a los ciudadanos de dichas naciones ¿no les gustan los deportes o espectáculos?, ¿no llenan los estadios de futbol en cada encuentro?, ¿no es el Super Bowl el evento televisivo de mayor rating en Estados Unidos?, ¿no se llenan Campos Elíseos en París con los campeonatos de su selección y/o equipo local?

No niego que en México se carece de un involucramiento activo de la sociedad con los reales problemas que le atañen. Mi punto es que, comparar una celebración con una protesta en cuanto a número de participantes en una y otra, no es una reflexión justa, ya que la naturaleza del ser humano muestra una mayor tendencia al júbilo colectivo que a otra movilización de masas. Además, esto me lleva a una pregunta que dejo para la reflexión, ¿se debe medir la participación de la ciudadanía con los grandes problemas sociales en función de la gente que va a las marchas y/o protestas?

Lo peligroso de responder a bote pronto esta pregunta, es que, en un caso determinado, podríamos afirmar que “la sociedad mexicana tiene un gran involucramiento con la política”, ya que en los mítines políticos se movilizan grandes masas de personas, ¿no?

Ahora pensemos en el supuesto de un ciudadano que tiene una empresa, la cual ha ido creciendo poco a poco, ha generado empleos, paga impuestos y además da trabajo a gente con capacidades diferentes y adultos mayores. Pero resulta que este emprendedor no va a marchas, no va a protestas y no participa en ONG’s; entonces ¿es este un ciudadano que no se involucra en los problemas sociales que nos atañen como país?

Dejemos pues, celebrar al que quiera y tenga motivos para hacerlo. ¿Usted quiere protestar o exigir públicamente?, adelante, hágalo, pero respete la ley y a los demás. ¿Está en contra de la corrupción y quiere protestar?, adelante, pero también pague sus impuestos, no dé mordidas ni use “palancas”. ¿Está en contra de la delincuencia?, proteste, pero tampoco copie en los exámenes o plagie contenido de internet, y pague sus deudas. Hasta la próxima.

