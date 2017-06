El arbitraje de voleibol me permite convivir con jugadores de todo el mundo

Infoecos/Colima.-

Me hice árbitro de voleibol, no por ganar dinero, sino para ser parte de ese deporte. Incluso lo poquito que ganaba se me iba en comprar paletas y aguas de coco a las jugadoras de la Tipo Matutina, pues lo que me interesaba más que nada era que la gente me conociera.

Mis primeros partidos fueron en el centro de Seguridad Social del IMSS; las bases me las proporcionó Carlos de la Rosa Trillo, que era el promotor en el IMSS, mientras que Griselda Cruz Zamora me enseñó la escala de sanciones; el ya fallecido Juvenal Vázquez me aconsejó cómo debía colocarme para mirar quien tocaba la red al momento que se producía un remate.

Mi ingreso a la Comisión Estatal fue en 1981; en ese gremio recibí un gran apoyo de Antonio Cárdenas Rojas, en mi concepto, el mejor árbitro que ha tenido Colima, pero a cambio fui hostigado por jugadores de Superlocos, pues cada que yo estaba en el banquillo me decían que me bajara, que yo no servía para nada.

En diciembre de 1982 recibimos nuestro primer curso a nivel nacional por parte de Pedro León Concha, y una vez que nos entregaron nuestro carnet, empezaron a llegar las oportunidades de salir a trabajar a nivel nacional. El primero en recibirla fue Antonio Cárdenas Rojas, que acudió a un campeonato nacional juvenil menor en Veracruz; Toño fue el árbitro central en la gran final de esa justa.

En 1983 Carlos Madrid tuvo la oportunidad de juecear un Campeonato Nacional Infantil en la Ciudad de México, evento donde Colima, al mando de Adolfo Montaño, se trajo un segundo lugar. Y mi oportunidad llegó en un Nacional de Segunda Fuerza jugado en Durango, donde lo único positivo fue que hice muchas amistades, porque, en lo deportivo, solo sancioné dos encuentros.

En 1984 las cosas cambiaron. En Colima se jugó un Campeonato Nacional Infantil y Juvenil, donde me vio trabajar Francisco García, de Nuevo León, y me dijo: “Tú crees que sabes arbitrar porque todo lo quieres pitar y no es así; el buen árbitro valora todas las circunstancias de una jugada, para después decidir si marcas la falta o dejas seguir la jugada”.

Hacer ese cambio que me pedía Panchito, de aplicar más el criterio que el reglamento, me costó mucho trabajo. En ese mismo año trabajé en Guadalajara, en una Olimpiada Juvenil, donde a Fausto Zigala, exseleccionado nacional, le gustó mi trabajo y me invitó a arbitrar el juego Colegio del Aire vs Comunicaciones, que daba el boleto a los Juegos Nacionales de los Militares.

Todavía en 1984 asistí al Nacional de Juvenil Mayor en Distrito Federal, donde los juegos eran televisados por el Instituto Politécnico Nacional, y pude arbitrar en el majestuoso gimnasio Juan de la Barrera; lo imponente del lugar hizo que las piernas me temblaran al estar sobre la silla de juez.

En octubre de ese año fui comisionado para el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza en Pachuca, donde por fin me dijeron lo que tanto desee escuchar: “Bernardo, felicidades, ya eres de los nuestros, ya eres un árbitro nacional”, fueron las palabras de Francisco Keb. Tres días después esto se ratificaba, pues fui designado para sancionar la final entre Laguna e Hidalgo.

Así mismo, el seleccionador nacional Park Ji Kook me palmeó la espalda al tiempo que me decía: “Muchacho, tú eres bueno para internacional”. En noviembre trabajé en Guadalajara, en el Regional de la Primera Fuerza, y en diciembre logré lo que nunca antes un colimote había conseguido, asistir al Gran Prix que se efectuó en Tijuana del 4 al 9 de diciembre.

Ese evento fue extraordinario, pues conviví con los ocho mejores equipos masculinos y femeninos del país, conviví con gente de la talla de Blanca Sánchez, Danira Aragón, Blanca Sotomayor, Virginia Nájera y Antonieta Mendivil, y sancione los juegos de Martin Castillo, Salvador González, Justo Arias, Meliton Jimenez, Raúl Arizaga y Fernando Avalos.

Estuve con los monstruos del arbitraje Manuel González, Genaro Arredondo, Octavio Valdez, Juan Manuel Zaragoza, Humberto Salas, con experiencia en Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos, y también estaban los prospectos Victor Puma Campos, Cirilo Velázquez y Octavio Hernández. Yo era el novato y todos se extrañaron al verme. Cuando les mostré el telegrama que me envió Pedro León Concha, me dijeron “vienes muy bien recomendado”.

En ese evento sancioné el juego entre Bulldogs de Comunicaciones y Politécnico Nacional, donde el técnico de la SCT, Félix Gopardse oponía a que yo fuera el juez, pero al término de mi trabajo fue a darme la mano y a disculparse por su comportamiento anterior, además anoté la final varonil en donde IMSS le ganó 3-1 a Pumas.

En abril de 1985 participé en el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza en Tepic, donde me gané la confianza del coordinador de jueces Miguel Ángel Ramírez, pues me puso a sancionar en 3 de las 4 semifinales que se efectuaron y, para rematar, fue el árbitro central de la final que el IMSS le ganó a Nuevo León en 4 sets.

Aquí pasó un detalle: en esa final me llamó la atención la colocadora del IMSS Morelos; de ella me atrajo su belleza, su dinamismo y su liderazgo, y por un momento desee tenerla entre mis brazos. Dicho esto y viendo la calidad de las 12 jugadoras, decidí que no iba a marcar ninguna falta y que las jugadoras terminaran las jugadas; Al término, la chica en mención viene y me dice “permítame darle un abrazo y un beso; con nadie me había sentido más a gusto que con usted”.

Cosas tan hermosas me pasaron esa noche. Momentos después fui premiado como el Mejor Arbitro del Torneo; mis compañeros me cargaron en vilo y, para rematar, Ruth Gómez Rosete, hermosísima jugadora de Jalisco, a quien yo le rogaba me regalara su autógrafo en 1982, me dice “felicidades, para festejar tu triunfo invítame a cenar”.

A mi regreso se mencionó que era fuerte candidato para ir al mundial juvenil en Italia; el profesor Jorge Carrillo me motivó y me puso a estudiar las reglas, pero el viaje no se dio porque en las altas esferas se hizo presión y, por dedazo, enviaron a un juez de Pumas a ese campeonato.

Ese mismo año, el equipo Honam Oil de Corea vino a jugar un encuentro amistoso contra la Universidad de Guadalajara, en Colima. El profesor Carrillo ordenó que fuera un servidor quien sacara adelante ese compromiso. El día esperado y con los equipos, venia Miguel Ángel Ramírez, que era el árbitro asignado a pitar la serie, traía un oficio en mano, y parecía que mi ilusión de estar presente en dicho juego se esfumaba, y con toda mi familia sentada en las gradas del auditorio.

Pero el profesor Jorge Carrillo, que siempre defendió los intereses de Colima, se mantuvo en su postura, dijo que en Colima él mandaba, y Miguel, al ver que un servidor era el elegido, lo aceptó sin contratiempos. Así fue como logré pitar mi primer juego internacional, que se jugó ante un lleno en la unidad deportiva Morelos. Ese encuentro, por la técnica de las jugadoras, ha sido el más fácil que he sancionado y lo ganó Corea 15-1, 15-2 y 15-3.

De 1986 al 2003 acudí a eventos nacionales: estuve en Ciudad Acuña, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Guanajuato, en Mazatlán, en Morelia, fui Jefe de árbitros en la Universiada de Colima, pero lo más inolvidable sucedió en Nayarit; en el año 2000 acudí a un Campeonato Nacional de Reservas y sancioné la final donde Chihuahua venció en 4 sets a Pumas. Le gané la partida a Daniel González Loyo, que tiempo después seria presidente de la Comisión Nacional de Árbitros.

En 1999 representé a Colima en el Abierto de Voleibol de Playa, que se efectuó en Rosarito, Baja California; conviví con jugadores de todo el mundo, aprendí a pedir autógrafos en alemán y en ruso, pero de nada me sirvió que se lo pidiera en su idioma al gigante Serguei Ermichin, pues el ruso hablaba un perfecto español.

En dicho certamen fui juez de línea de la final femenina en que Adriana Behar y Shelda Bruno, de Brasil, le ganaron a Holly Mc Peack y Misty May, de Estados Unidos por 16-14 y 16-14, con el dato extra que las bolas que determinaron el campeonato fueron marcadas por un servidor, y que tras verificar que la bola sí había pegado en la línea, recibí felicitaciones de la legendaria jugadora Holly Mc Peak.

Tras laborar durante 37 años, he tomado un descanso, pero aun así, es satisfactorio que la gente valore el trabajo que uno realiza. En diciembre de 2014 acudí como espectador a un torneo que se efectuó en Coquimatlán, y cuando restaba que se efectuara el duelo por el título, se acerca Jazmín Castañeda, jugadora de Lobas y me dice: “Le he pedido al comité organizador que en la final esté el mejor árbitro, y quiero pedirte que pites este partido, porque el mejor eres tú”.

