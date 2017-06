Bitácora reporteril: Educación, la respuesta

Tengo ocho años como reportero, desde que empecé a reportear en Milenio Colima en el 2009. De esa fecha para acá no he dejado el periodismo, trabajo que asumo con mucha pasión, pues sólo así se puede ejercer una profesión con las características y vicisitudes que entraña el periodismo. Sin embargo, desde el 2014, exactamente en septiembre de ese año, ingresé al departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Educación, y desde ese espacio he podido comprobar el trabajo que realizan los docentes en Colima y la importancia que tiene la educación como una política pública, la cual considero como una de las más trascendentes del gobierno.

Por dar un ejemplo, a principios de esta semana visitamos algunos albergues en el municipio de Cuauhtémoc, donde se encuentran asentadas escuelas migrantes. Son planteles donde los docentes dan clases a hijos de padres jornaleros, quienes trabajan principalmente en el corte de caña y que tienen una vida precaria y trashumante.

El secretario de Educación, Óscar Hernández Rosas, recorrió el plantel y dialogó, tanto con estudiantes como docentes. Me llamó la atención la conversación que sostuvo con un estudiante de origen indígena, el cual relató que buscaba alcanzar un mayor desarrollo profesional, pues no quería trabajar en la zafra. Es decir, era consciente de su capacidad para construir su futuro y mejorar sus condiciones propias y hasta la de su misma familia.

Esta conducta, esta expectativa de desarrollo ya es algo común en los estudiantes de las escuelas migrantes, pues uno de los profesores de la escuela Hugo Ramírez Miranda confirmó que más estudiantes piensan seguir estudiando para alcanzar un mayor nivel de profesionalización.

Así de grande es el impacto y el trabajo de los docentes comprometidos con su labor, ya que su trato amable y fraternal les cambia la vida a sus estudiantes. Los docentes de las escuelas migrantes y zonas rurales se salen del confort de la ciudad y buscan ser agentes de cambio en las comunidades, donde sin duda tienen un gran liderazgo para la consecución de proyectos sociales.

La educación debe ser entendida como la respuesta a las grandes problemáticas de la sociedad, pues el principal factor de cambio y de equidad social. Si no pregúntenles a las niñas y niños de la escuela migrante de Quesería, quienes ya piensan en un mejor futuro.

La reforma electoral que se aprobó en el congreso tiene la impronta del PAN. Ellos fueron los triunfadores en la negociación. Los diputados del PRI no quisieron o no tuvieron la destreza para defender los puntos más innovadores de la propuesta del gobernador, como la reducción del 50 por ciento del financiamiento a partidos políticos, la transversalidad de equidad de género y la reducción de diputados. Con estas acciones, los legisladores sólo aumentan la crisis de representatividad del poder legislativo.

